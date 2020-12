Les chefs inquiets de Millwall ont persuadé leurs joueurs d’abandonner le genou et de lier les bras avant le match de mardi soir contre QPR.

La suggestion a été soumise aux joueurs lors d’un appel vidéo explosif cet après-midi.

Des représentants de QPR, de la FA, de l’EFL – dont le président Rick Parry – de la PFA et du groupe anti-raciste Kick It Out étaient présents.

Mais des sources de QPR ont révélé que certains joueurs de leur club prendraient toujours le genou au mépris des fans de Millwall qui ont hué leurs propres joueurs samedi.

Des représentants en colère du syndicat des joueurs, la PFA, ont critiqué l’EFL lors de la réunion de lundi pour ne pas avoir fait preuve de suffisamment de leadership pour empêcher les scènes de samedi qui ont fait honte au club du sud de Londres de tout le pays.

Les joueurs de Millwall à l’appel étaient en grande partie silencieux alors que des disputes éclataient autour d’eux. Certains employés noirs de Millwall réfléchissent également à leur avenir après une réunion animée avec la hiérarchie à la suite du match de samedi.

Il est livré avec un nombre important de fans de Millwall impénitent alors que la controverse se poursuit.

Une déclaration commune a été approuvée par Millwall, consciente de l’image du club gravement endommagée par les événements des trois derniers jours.