Les chefs et les scientifiques concoctent de nouvelles façons de nous nourrir

Certains projets de Food Lab visent à améliorer la santé au niveau de la population. Les inquiétudes concernant les taux plus élevés d’hypertension, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux chez les adultes noirs et à faible revenu ont conduit le laboratoire à s’associer au département de la santé publique de Philadelphie sur un projet, soutenu par le CDC, visant à réduire les sources « furtives » de sodium sur un grande échelle.

Le laboratoire a travaillé avec Amoroso’s Baking Company pour développer un pain hoagie de blé entier à faible teneur en sodium et l’a déployé – jeu de mots – dans les cafétérias des écoles de la ville en 2019. Il a soustrait 1 300 livres de sel par an du régime alimentaire de l’école publique de Philadelphie. enfants.

D’autres projets encore tombent dans le seau de la « nourriture comme médicament ». Il existe un laxatif naturel ressemblant à un bonbon, à base de pruneaux, de dattes et de noix de coco, qui n’élimine pas les bactéries bénéfiques de l’intestin, et une crème glacée qui a le profil nutritionnel d’Ensure mais qui ne donne pas aux personnes âgées l’impression d’être choyées en ayant à siroter avec une paille. Le personnel et les étudiants du Food Lab se sont associés à l’hôpital pour enfants de Philadelphie sur des boissons glacées anti-nausées à base d’ingrédients naturels.

La mission du Food Lab – aider les gens, la planète et l’économie – fait écho à travers le pays, des collèges aux entreprises. Le Culinary Institute of America et l’Université de Stanford co-dirigent le Menus of Change University Research Collaborative (MCURC), avec 74 établissements d’enseignement supérieur utilisant leurs réfectoires comme laboratoires pour des aliments sains, produits de manière durable et «sans vergogne délicieux».