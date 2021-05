Les chefs espagnols du football vont rejeter la plainte de racisme de Mouctar Diakhaby pour manque de preuves

Le juge d’instruction de la Fédération espagnole de football (RFEF) est sur le point de rejeter les allégations de racisme qui ont poussé le défenseur valencien Mouctar Diakhaby à quitter le terrain lors d’un match de Liga avec Cadix en raison d’un manque de preuves. « Dans une décision de huit pages, Juan Antonio Landaberea Unzueta conclut que l’insulte raciste que Cala aurait dirigée contre le défenseur valencien Mouctar Diakhaby n’a pas pu être prouvée », a déclaré Cadix dans un communiqué. « La présomption d’innocence doit s’appliquer si, après une évaluation impartiale de la preuve, il ne peut être établi avec une certitude absolue que l’infraction a été commise. Cette certitude est absente en l’espèce. «

Un Diakhaby furieux a quitté le terrain après avoir été impliqué dans un échange houleux avec Cala et a affirmé que le joueur espagnol avait utilisé une insulte raciste à son égard dans la première moitié du match de Valence à Cadix il y a trois semaines.

Les joueurs de Valence ont quitté le terrain par solidarité, devenant la première équipe espagnole de premier plan à faire une telle protestation.

Les joueurs ont ensuite repris le match sans Diakhaby, le club affirmant qu’on leur avait dit qu’ils seraient punis s’ils refusaient de revenir.

Valence a déclaré vendredi « ils regrettent cette proposition et espèrent que le Comité de la concurrence (l’organe disciplinaire de la fédération espagnole) réussira à clarifier la question ».

Les enquêteurs ont employé des experts en lecture labiale pour essayer de clarifier ce qui a été dit entre les deux joueurs.

Diakhaby, un ancien joueur lyonnais de 24 ans qui est à Valence depuis 2018, a insisté sur le fait qu’il avait été insulté racialement, ajoutant: « C’est intolérable, je ne peux pas le permettre et vous avez tous vu ma réaction. »

Cala, un défenseur de 31 ans, a déclaré avoir été victime d’un «cirque» et d’une «chasse aux sorcières» et il a été «étonné et embarrassé» lorsque Valence a quitté le terrain.

La station de radio espagnole Cope a déclaré que des microphones avaient capté Cala en disant à Diakhaby «Bon sang, laissez-moi tranquille», puis s’excusant en disant: «Désolé, ne vous fâchez pas».

