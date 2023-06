Les chefs égyptiens révolutionnent leur cuisine – un repas à la fois

Dina Hosny, 33 ans, se tient sur le toit d’un ami dans le quartier de Zamalek au Caire, où elle a organisé l’un de ses dîners privés. Elle est fière de son utilisation d’ingrédients locaux. (Yéhia El Alaily)

LE CAIRE – Le chef égyptien Karim Abdelrahman, 24 ans, n’avait plus que quelques heures avant que 10 invités ne soient attendus pour un dîner intime en plein air, et son menu n’était toujours pas défini. Puis son gars aux truffes a appelé. Il venait de se procurer des truffes blanches Bianchetti de printemps de Toscane – les premières de la trop courte saison de la délicatesse. Ils iraient parfaitement, Abdelrahman le savait, avec la truite de corail qu’il s’était procurée dans la mer Rouge. Ajoutez de la sauce hollandaise, du fondant de pommes de terre et du chou-fleur, et le canapé serait complet. Il les prendrait.

« J’aime l’adrénaline de dernière minute », a déclaré Abdelrahman en riant.

Le chef formé à Paris a passé des années à préparer des moments comme ceux-ci – voyageant à travers l’Égypte pour rencontrer des agriculteurs, des pêcheurs et des commerçants qui l’ont aidé à obtenir les ingrédients les plus frais et à découvrir les délices obscurs de la cuisine traditionnelle du pays. Ses voyages dans des régions reculées lui ont fait découvrir les câpres marinés par les Bédouins et mangés avec du poisson (« si génial »), de minuscules figues juteuses (« comme de la marmelade à l’intérieur ») et du pain plat cuit sous la braise (« si flamboyant, si délicieux » ).

Les terres agricoles fertiles de l’Égypte, ses mers abondantes et sa culture culinaire historique devraient faire du pays une mine d’or culinaire. Mais pour Abdelrahman et d’autres chefs et restaurateurs de sa génération, un réseau d’obstacles – de la bureaucratie aux écoles de cuisine limitées et à l’étalement urbain croissant – les a forcés à écrire leurs propres recettes pour réussir.

Dans cette ville cosmopolite et internationale, qui abrite plus de 20 millions d’habitants, de nombreux Égyptiens se plaignent que la scène des restaurants est stagnante et sans inspiration. Les restaurants haut de gamme les plus prospères ont ouvert dans des banlieues plus récentes et exclusives à la périphérie du Caire, s’adressant à la clientèle aisée qui s’y est installée ces dernières années. Dans les quartiers plus anciens, les restaurants sont souvent limités à une poignée d’options traditionnelles ou proposent des restaurants hors de prix où les menus sont basés sur des idées occidentales.

Aujourd’hui, une nouvelle génération de chefs tente de réinventer la culture alimentaire locale et d’élargir le palais égyptien, en partie en apportant une cuisine haut de gamme directement dans les foyers des clients.

De nombreuses créations d’Abdelrahman sont servies lors de dîners privés au Caire – une chance pour les Égyptiens des classes moyennes et supérieures de goûter à des plats plus expérimentaux et une opportunité pour les jeunes chefs égyptiens qui veulent cuisiner des repas de luxe sans les tracas ou le fardeau financier de l’ouverture d’un restaurant.

« Tout le monde en a marre de dépenser son argent dans des restaurants hors de prix qui ne sont tout simplement pas satisfaisants », a déclaré Noha Serageldin, 35 ans, qui travaille dans la communication mais qui cuisine également pour des événements privés et tient un blog culinaire.

L’hébergement est « un moyen plus intelligent et plus intime de commencer à faire apprécier cette nourriture aux gens », a déclaré Abdelrahman.

Par un chaud samedi cet hiver, des dizaines de personnes se sont assises pour déjeuner sur de longues tables en bois décorées de fleurs fraîches à Makar Farms à Gizeh – une ferme familiale qui est une oasis tranquille juste à l’extérieur de la capitale.

Le menu, conçu par Serageldin, comprenait du houmous de betterave, de la tapenade d’olives, du rôti de bœuf balsamique mijoté, une salade d’endives et de pommes vertes avec du fromage bleu et des noix, et une tarte aux pommes française pour le dessert.

Au cours des sept dernières années, la ferme a organisé ces déjeuners semi-réguliers – une place à table coûte environ 20 $ – pour montrer leurs produits frais et donner aux chefs locaux une chance de briller.

« Nous avons un problème », a déclaré Malak Makar, 31 ans, dont la famille est propriétaire de la ferme depuis les années 1880. « Il est très difficile de trouver un endroit où la qualité de la nourriture est à la hauteur, pas chère et pas loin. »

Les dîners privés sont «un changement bienvenu», par rapport à la scène des restaurants médiocres de la ville, a déclaré Amir Matar, 38 ans, un avocat qui a apprécié plusieurs événements privés.

« Ils cuisinent avec des ingrédients de qualité pour un public captif, dans un cadre plus détendu », a-t-il déclaré. « Les chefs et les invités gagnent. »

Certains restaurateurs relèvent également le défi.

Omar Fathy, 49 ans, propriétaire de plusieurs restaurants haut de gamme en Égypte, a invité ce mois-ci des dizaines d’invités dans son restaurant italien haut de gamme, Otto, dans une rue commerciale du Nouveau Caire, où il a présenté des plats égyptiens traditionnels sous de nouvelles formes.

C’était la Cairo Food Week, une nouvelle initiative qui invitait des chefs du monde entier à organiser des ateliers et à partager des repas avec leurs homologues égyptiens.

Fathy a utilisé un four de boue dans le jardin d’Otto pour faire du pain local et a réinventé un ragoût égyptien traditionnel avec de la racine de taro et de la betterave argentée, le servant comme frites et trempette. Personne ne l’a reconnu.

« Nous avons reconstruit une vieille recette, l’avons inversée et avons visuellement trompé les gens », a-t-il déclaré. « Tout le monde en était ravi. Pour moi, c’est un message. »

Ces initiatives redonnent espoir aux gourmands comme Youssef El Azzouni, 63 ans, un boulanger amateur qui a fourni le pain pour le déjeuner de la ferme et a été ravi de l’événement de Fathy. Jusqu’à récemment en Égypte, a-t-il dit, « le grand public n’a pas eu la chance de développer sa nourriture ».

C’est en partie parce que, pendant des générations, de nombreux Égyptiens ont découragé leurs enfants de poursuivre un travail de chef, considérant les emplois de cuisine comme une étape vers une carrière sans issue.

L’éminent chef et restaurateur du Caire Tarek Ibrahim, 55 ans, est allé aux États-Unis dans les années 1980 pour étudier l’aviation et l’ingénierie, puis a menti à son père et a déclaré qu’il ne pouvait pas trouver de travail dans le domaine pour justifier d’aller à l’école culinaire.

Lorsque Farah El Charkawy, boulangère basée au Caire, a quitté un emploi prospère en droit pour poursuivre sa passion pour la pâtisserie en France, son père ne lui a pas parlé pendant un mois. « Il disait que je ruinais ma carrière et mon avenir », a-t-elle déclaré.

Serageldin, dont la sœur dirigeait auparavant un restaurant, a reconnu « qu’il est difficile de rendre ses parents fiers en travaillant comme chef ».

Ici, les jeunes chefs tentent de contourner ces normes en faisant appel aux goûts des riches Égyptiens qui ont le budget pour une cuisine haut de gamme et qui sont avides d’expériences culinaires uniques.

Ces dernières années, a déclaré El Azzouni, son « esprit a été époustouflé » par le nombre de jeunes Égyptiens cherchant du travail dans l’industrie alimentaire.

Les Égyptiens aisés bloqués chez eux pendant la pandémie de covid ont aidé à donner un coup de pouce à Abdelrahman. Les clients lui ont dit qu’ils utilisaient leurs budgets de voyage pour payer ses dîners, se souvient-il.

Depuis lors, son entreprise s’est développée pour servir des événements organisés par Egypt Fashion Week et Dior. Sa nourriture a été améliorée, a-t-il dit, par ses explorations des traditions locales, qui comprenaient l’intégration avec des pêcheurs égyptiens en mer.

« Vous avez besoin de cette relation personnelle pour recevoir cet appel téléphonique à 4 heures du matin qui ressemble à » Je viens d’attraper ce beau poisson « », a-t-il déclaré.

Contrairement à un menu de restaurant, les dîners privés permettent au chef un contrôle total et réduisent les frais généraux. L’année dernière, lorsque Dina Hosny, 33 ans, a brièvement ouvert un camion de shawarma au Caire qui servait des versions plus sophistiquées de la cuisine de rue traditionnelle, elle a découvert que les clients ne paieraient pas ce que les repas lui coûtaient à faire. « Nous mangeons notre nourriture telle quelle et personne ne fait jamais rien pour la changer », a-t-elle déclaré.

Récemment, elle s’est davantage concentrée sur des dîners sur mesure et des pop-ups autour du Caire.

Trouver certains ingrédients – comme la courge musquée, le fenouil ou la ciboulette – peut être un défi, alors elle garde ses menus secrets au cas où quelque chose tournerait mal. « L’une des raisons pour lesquelles c’est une surprise est à cause de tous les problèmes auxquels je fais face », a-t-elle déclaré.

Mais s’il y a des défis à cuisiner pour de petits groupes — les difficultés d’ouvrir un restaurant sont décuplées. « Si vous n’êtes pas bien soutenu ou si vous n’avez pas les moyens d’embaucher les bonnes personnes, les chances de survie sont très limitées », a déclaré Fathy.

Il s’inspire des jeunes qui rentrent au pays après une école culinaire à l’étranger, même s’ils n’ont pas encore les moyens d’ouvrir une entreprise : « Ils élèvent la scène de la restauration gastronomique en Égypte, c’est quelque chose d’être fier de. »