Les chefs du Traité 6 rencontrent Smith alors que certains dirigeants des Premières Nations se hérissent des commentaires sur la Loi sur les Indiens

Mercredi, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a assisté à une réunion pré-arrangée avec les chefs du Traité 6 au milieu du recul des dirigeants autochtones, qui continuent de demander le retrait de sa loi phare sur la souveraineté.

Cette rencontre n’a évidemment pas fait bouger les chefs de leur demande initiale.

“Il ressort clairement de nos discussions que la première ministre Smith ne comprend pas le traité ou nos droits inhérents, et qu’elle ne les respecte pas non plus”, lit-on dans un communiqué publié après la réunion.

La réunion a eu lieu un jour après que Smith ait comparé la relation de l’Alberta avec Ottawa à celle des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens.

“Il s’agit de s’assurer qu’Ottawa reste hors de notre juridiction”, a déclaré Smith mardi lors de la période des questions à l’Assemblée législative de l’Alberta.

“La façon dont je l’ai décrit aux chefs avec qui j’ai parlé est qu’ils ont mené une bataille au cours des dernières années pour faire respecter la souveraineté et pour s’extraire de la Loi sur les Indiens paternaliste.

“Nous sommes traités exactement de la même manière à partir d’Ottawa. Ils interfèrent tout le temps dans notre juridiction, et nous avons hâte de repousser et d’être traités exactement comme le Québec.”

La Loi sur les Indiens, qui a été initialement adoptée en 1876, est un ensemble de lois destinées à régir les peuples des Premières Nations au Canada. Elle a depuis été modifiée à plusieurs reprises et sa portée est vaste, légiférant dans des domaines tels que l’utilisation des terres, l’éducation et les soins de santé dans la vie autochtone.

L’acte controversé a attiré des dizaines de critiques au fil des ans, et les tentatives de promulguer des changements majeurs ont échoué. Dan Christmas, le premier membre Mi’kmaq du Sénat, a déclaré en 2017 que la loi condamnait les communautés autochtones à une vie de pauvreté.

“Ce que je veux dire est très clair : la vie sous la Loi sur les Indiens est une existence horrible et improductive dont le destin ultime est l’insolvabilité et la ruine, tant sur le plan économique qu’émotionnel”, avait-il déclaré à l’époque.

Le chef Tony Alexis de la nation Alexis Nakota Sioux a précédemment déclaré qu’il n’y avait eu aucune consultation ou dialogue avec les Premières Nations concernant la loi sur la souveraineté de l’Alberta et a déclaré que cela pourrait créer un précédent néfaste. (Trevor Wilson/CBC)

Le chef du Traité 6, Tony Alexis, de la nation Alexis Nakota Sioux de l’Alberta, a rejeté l’établissement par Smith d’un parallèle entre les relations des Premières Nations, de l’Alberta et du gouvernement fédéral.

“Nous savons que ce n’est pas vrai”, a déclaré Alexis dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Je veux que la première ministre Smith se concentre sur nos préoccupations concernant la Loi sur la souveraineté, plutôt que d’essayer d’utiliser notre peuple dans sa lutte contre Ottawa.”

Autumn Eaglespeaker, l’un des cofondateurs d’Idle No More à Calgary, a également rejeté la comparaison, qualifiant les deux « pommes et oranges ».

“Ils n’ont rien à voir les uns avec les autres. La loi sur la souveraineté est une violation et un mépris total des droits des autochtones”, a écrit Eaglespeaker dans un message texte.

Le gouvernement provincial a déclaré que la législation ne devrait pas être interprétée comme « abrogeant ou dérogeant à tout droit ancestral ou traité existant ».

Les dirigeants autochtones veulent le retrait de la loi

L’Alberta Sovereignty Within a United Canada Act vise à donner à la province le pouvoir de rejeter les lois fédérales.

La semaine dernière, la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a demandé le retrait de la loi et de la première loi semblable de la Saskatchewan.

« On parle d’une atteinte non seulement aux droits issus de traités et inhérents, mais on parle d’une tentative d’usurper les lois naturelles, ce qui est tout à fait impossible », a déclaré Archbald, précisant que les Premières Nations ne demandaient pas des amendements, mais la actes à retirer.

Les dirigeants autochtones avaient également envoyé une lettre vendredi au lieutenant-gouverneur. Salma Lakhani, lui demandant de refuser la sanction royale, a déclaré le grand chef des Premières Nations du Traité 8, Arthur Noskey.

“Nous avons toujours été un peuple souverain. Le problème est donc que la Couronne royale a des parlementaires ici au Canada qui ne connaissent pas les traités. C’est le problème”, a déclaré Noskey à CBC News dans une interview.

“S’ils reconnaissaient et reconnaissaient les traités et mettaient en œuvre les traités comme l’ont dit les tribunaux, nous n’aurions pas besoin d’une loi sur la souveraineté.”

La semaine dernière, la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a déclaré qu’elle soutenait les chefs de traités qui s’opposent au projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

Après l’adoption du projet de loi, les dirigeants autochtones ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune consultation ni aucun dialogue avec les Premières Nations.

Le bureau du premier ministre n’a pas répondu à une demande de commentaires demandant plus d’informations sur le déroulement de la réunion, ou pour plus de contexte autour de ce que Smith a dit à l’Assemblée législative mardi.

Dans son communiqué de presse, la Confédération des Nations du Traité 6 a qualifié la législation de “dangereuse”.

“‘Les Chiefs du Traité Six aimeraient préciser que, bien que la première ministre Danielle Smith ait rencontré les Chiefs du Traité Six aujourd’hui, cela ne constitue en aucun cas son devoir de consultation sur toute question d’intérêt commun”, a déclaré le la version lit.

“La première ministre ne dictera pas comment nous serons consultés. Nous lui indiquerons une fois de plus l’obligation de consulter pour en savoir plus sur la manière de s’engager et de travailler avec nous de manière appropriée.”

Duane Bratt, politologue à l’Université Mount Royal, a déclaré que les commentaires de Smith comparant le traitement des Albertains au traitement des peuples autochtones étaient offensants.

“Les Albertains ont-ils été placés dans des réserves, ont-ils été placés dans des pensionnats, les Albertains ont-ils été privés du droit de vote jusqu’en 1960?” dit Bratt.

“Y a-t-il des taux disproportionnellement plus élevés d’Albertains en prison et avec une toxicomanie et une espérance de vie inférieure? Non, rien de tout cela n’est vrai. Je ne sais pas comment elle peut comparer le traitement de l’Alberta au traitement des peuples autochtones dans ce pays. “