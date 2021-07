Les chefs du tourisme demandent à Sajid Javid d’élargir la liste verte des voyages

Les patrons du tourisme et de l’aviation exhortent le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, à assouplir les restrictions de voyage de Covid pour stimuler l’économie et sauver des emplois.

Dans une lettre conjointe, ils ont exhorté le ministre à étendre la liste verte des pays étrangers vers lesquels les touristes britanniques peuvent voyager sans avoir à s’isoler à leur retour.

Il y a actuellement 16 pays sur la liste verte, principalement des îles des Caraïbes et de la Méditerranée, et ceux-ci sont susceptibles de changer à court terme.

La lettre, écrite par Tim Alderslade, chef du commerce d’Airlines UK, indique que le Royaume-Uni est le troisième pays le plus connecté au monde et que l’industrie du voyage génère environ 53 milliards de livres sterling de dépenses intérieures chaque année.

« La pandémie a été une catastrophe pour notre industrie et l’économie en général », a-t-il déclaré.

La lettre a ajouté que les voyages internationaux soutenaient 1,5 million d’emplois avant la pandémie, mais a averti: « Des centaines de milliers d’emplois ont maintenant été perdus, et beaucoup d’autres restent en danger ».

Les 14 signataires de la lettre comprenaient le directeur général de l’Association of British Travel Agents Mark Tanzer, le directeur de Tourism Alliance Kurt Janson, ainsi que le secrétaire général du syndicat Prospect Mike Clancy et la secrétaire générale adjointe du syndicat Unite Diana Holland.

Les signataires ont également appelé à davantage de soutien financier, y compris l’extension du régime de congé, pour reconnaître « la capacité du secteur du voyage à commercer et à générer des revenus est beaucoup plus lente que prévu ».

« Nous vous implorons, ainsi que vos collègues du cabinet, d’agir de manière décisive pour sauver des emplois et des entreprises, et pour mettre l’industrie sur la voie de la reprise d’une manière fondée sur les risques », indique la lettre.

La lettre comparait l’approche du Royaume-Uni à celle d’autres pays qui ont assoupli les restrictions même avec des taux de vaccination plus faibles.

« Nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement a confirmé son intention d’assouplir les règles pour les personnes entièrement vaccinées voyageant depuis des destinations orange et de supprimer les déclarations décourageant les voyages vers ces endroits », a-t-il ajouté.

« Cependant, ces changements doivent être mis en œuvre rapidement – ​​au plus tard parallèlement à la levée des restrictions nationales en juillet – s’ils doivent faire une différence significative pour l’industrie britannique du voyage. »

Les signataires ont ajouté qu’ils sont encouragés par les informations selon lesquelles le gouvernement envisage de reconnaître le système de certificats de vaccination de l’UE conçu pour lever les obstacles au tourisme international.

M. Javid, qui a remplacé son prédécesseur en disgrâce Matt Hancock, a déclaré que sa priorité pour les voyages était « de veiller à ce que nous puissions revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible ».