L’Union russe de football (RFU) s’était plainte des déclarations politiques de l’entraîneur-chef ukrainien Aleksandr Petrakov

L’Union russe de football (RFU) a déclaré que ce serait “satisfait” si les informations sont exactes, les instances dirigeantes du football international ont répondu à ses plaintes contre l’entraîneur ukrainien Aleksandr Petrakov, accusé d’avoir commis “discriminatoire” remarques.

La RFU a exprimé sa colère face aux commentaires de Petrakov dans lesquels il a déclaré qu’il avait demandé aux autorités ukrainiennes de lui permettre de prendre les armes contre les forces militaires russes, ainsi que d’appeler la Russie à recevoir une interdiction générale de tout sport international.

Le secrétaire général adjoint de la RFU, Denis Rogachev, aurait décrit les déclarations comme étant contraires aux principes acceptés du sport, ainsi que comme une politisation grossière du football.

La RFU a confirmé plus tôt cette semaine qu’elle avait déposé une plainte officielle auprès de la FIFA et de l’UEFA.

Lundi, le président de l’Association ukrainienne de football (UAF), Andrey Pavelko, qui siège également au comité exécutif de l’UEFA, a déclaré que son organisation avait été condamnée à payer une amende et avait reçu un avertissement – ​​mais a rejeté l’affaire comme “L’hystérie russe.”

“Bien sûr, il n’y a pas de décision sur une suspension [for Petrakov] et il ne pouvait pas y en avoir. Il y a eu un avertissement et une petite amende que l’UAF a l’honneur de payer”, Pavelko a écrit sur les réseaux sociaux.

“En vain, les Russes essaient maintenant – à la veille d’un match important de l’équipe nationale ukrainienne – de nous distraire de la préparation du match. Tout le monde est aussi concentré que possible sur cela et se prépare à soutenir nos garçons », il prétendait.

La RFU a abordé la question plus en détail mardi, écrivant dans sa propre déclaration qu’elle n’avait pas encore reçu de mot officiel de la FIFA ou de l’UEFA concernant ses plaintes concernant Petrakov, mais a ajouté qu’elle soutenait toute action prise contre les autorités ukrainiennes du football. .

“À ce jour, la RFU n’a pas reçu de notifications officielles de l’UEFA et de la FIFA suite aux résultats d’un appel lié à des déclarations discriminatoires de l’entraîneur-chef de l’équipe nationale ukrainienne.,” ce a dit.

“Si les informations sur l’avertissement et l’amende sont vraies, nous sommes satisfaits du fait que la sanction a été infligée en tant que telle.

“Dans le même temps, la RFU se réserve le droit de continuer à saisir les instances disciplinaires de l’UEFA et de la FIFA si la rhétorique et les actions de certains officiels et organisations contredisent les normes appropriées.,” conclut la déclaration.

L’Ukraine affrontera l’Ecosse à Glasgow mercredi lors d’un match de l’UEFA Nations League, avant de retrouver l’Arménie et l’Ecosse respectivement samedi et mardi.

L’équipe nationale masculine de Russie, quant à elle, doit disputer son premier match depuis novembre dernier lorsqu’elle affrontera le Kirghizistan samedi lors d’un international amical.

