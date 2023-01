Les chefs du football français annoncent leur décision concernant l’entraîneur-chef Deschamps

Le manager restera en place malgré la défaite en finale de la Coupe du monde au Qatar

Didier Deschamps a prolongé son contrat d’entraîneur-chef de l’équipe de France jusqu’à l’été 2026, a confirmé samedi la Fédération française de football (FFF). S’il devait servir la durée de l’accord, Deschamps aura été dans le rôle pendant 14 ans.

« La Fédération française de football et Noël Le Graet, son président, ont le plaisir d’annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juillet 2026. » lire une déclaration.

« Deschamps a un palmarès exceptionnel à la tête de l’équipe nationale avec 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites en 139 matches… Sous sa houlette, l’équipe de France a remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021, atteint la finale de L’Euro 2016 et la Coupe du monde 2022. »

La FFF a ajouté que Deschamps retiendrait les services de l’entraîneur adjoint Guy Stephan, de l’entraîneur des gardiens Franck Raviot et du préparateur physique Cyril Moine.

La prolongation de Deschamps, 54 ans, intervient malgré la déception de son équipe lors de la Coupe du monde au Qatar le mois dernier, où ils ont été battus par l’Argentine aux tirs au but en finale après un match passionnant terminé 3-3.

Deschamps, qui a été capitaine de la France à la Coupe du monde en tant que joueur à domicile en 1998, a déclaré que son attention se tournerait désormais vers les Championnats d’Europe de l’UEFA 2024 en Allemagne. “Nous avons des échéances importantes devant nous, sur la route des qualifications pour l’Euro 2024… Vous pouvez compter sur moi et sur tout le staff pour que l’équipe de France reste au plus haut niveau international. Deschamps a été cité comme disant sur le site Internet de la FFF.

Compte tenu de l’éventail de talents dans les rangs français, certains ont accusé Deschamps d’être trop conservateur avec son approche tactique. D’autres, cependant, souligneront son palmarès en remportant la Coupe du monde et la Ligue des Nations, et en emmenant la France à une distance touchante de plus de gloire au Qatar et à l’Euro 2016.