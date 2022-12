Les chefs du football allemand mécontents de l’atmosphère des fêtes après une mauvaise campagne de Coupe du monde: rapport

Pour la deuxième fois consécutive, l’Allemagne n’a pas réussi à franchir les phases de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA après avoir quitté l’événement en cours au Qatar. Les Allemands n’ont pas réussi à franchir les phases de groupes depuis qu’ils ont soulevé le trophée en 2014 lorsque Mario Gotze a marqué pour Die Mannschaft en finale pour battre l’Argentine de Lionel Messi.

Il y a également eu un choc autour de leur sortie de la Coupe du monde 2018 et les chefs allemands seront obligés de revenir à la planche à dessin. On rapporte qu’une réunion de crise de deux heures a eu lieu après l’échec de leur terrible campagne au Qatar.

Des questions telles que le comportement des amis et de la famille à l’hôtel, le « sentiment de vacances » dans le camp étaient quelques-uns des principaux points qui ont apparemment été discutés lors de la réunion. Le président de la DFB Bernd Neuendorf et le vice-président Hans Joachim Watzke étaient également présents à cette réunion de crise.

La compagne de Kai Havertz, Sophia Weber et la partenaire de Kevin Trapp, Izabel Goulart étaient présentes dans les tribunes pour le match contre l’Espagne. Il a également été signalé qu’un certain nombre de joueurs avaient invité leurs partenaires et épouses à rester avec eux à l’hôtel après le match nul contre le Costa Rica.

Ces cas n’ont pas été bien accueillis par le personnel de la FA allemande, la haute direction et certains joueurs de l’équipe.

L’entraîneur Hansi Flick a cependant fait preuve de courage en déclarant: «Mon équipe d’entraîneurs et moi sommes optimistes quant au Championnat d’Europe dans notre propre pays. En tant qu’équipe, nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous avons montré au Qatar. Nous avons raté une belle occasion là-bas. Nous en tirerons nos leçons. »

L’Allemagne a commencé sa campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 par une défaite choc contre le Japon, malgré une avance rapide à la 33e minute grâce à un penalty d’Ilkay Gundogan. Les Japonais ont fait monter les enchères en seconde période en inscrivant deux buts pour s’assurer les points.

Les Allemands ont ensuite été limités à un match nul 1-1 par l’Espagne lors de leur deuxième match de la phase de groupes. Malgré une victoire retentissante sur le Costa Rica lors de leur dernier match de groupe, les hommes de Flick ont ​​été éliminés de l’événement alors que le Japon a vaincu toutes les chances de gagner contre l’Espagne en tête.

Dans un tour de montagnes russes, l’équipe japonaise a réussi à battre les équipes espagnole et allemande mais a perdu contre le Costa Rica en phase de groupes. Les deux victoires ont suffi à les propulser en huitièmes de finale.

Cependant, les deux équipes qualifiées de ce groupe ont été éliminées en huitièmes de finale aux tirs au but.

L’UEFA Euro 2024 se tiendra en Allemagne et les hôtes espèrent pouvoir réaliser une meilleure performance dans leur propre arrière-cour.

