Les chefs du comté de l’Arizona mettent fin au procès du décompte manuel et citent un recomptage

PHOENIX (AP) – Deux républicains qui contrôlent le conseil d’administration dans un comté rural du sud-est de l’Arizona ont déclaré mercredi à un juge qu’ils souhaitaient retirer une action en justice qu’ils avaient déposée deux jours auparavant et qui visait à forcer leur propre directeur des élections à compter tous les bulletins de vote. exprimé en personne le jour du scrutin.

Le dossier du tribunal et l’un des superviseurs du GOP du comté de Cochise ont déclaré qu’ils ne voulaient pas interférer avec le recomptage probable dans la course au procureur général de l’Arizona. Le démocrate Kris Mayes menait le républicain Abraham Hamadeh bien en dessous de la marge de recomptage mercredi en fin d’après-midi.

Cette année, l’Assemblée législative a modifié la loi sur le recomptage des élections de l’État afin d’augmenter considérablement le seuil des recomptages obligatoires. Il faut maintenant un recomptage lorsque les candidats sont à moins de 0,5 % l’un de l’autre. Dans la course au procureur général, le déclencheur est d’environ 12 500 votes.

La superviseure Peggy Judd a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait accepté de retirer le procès contre la directrice des élections Lisa Marra qu’elle et le superviseur Tom Crosby avaient déposé lundi parce qu’ils ne voulaient pas perturber le recomptage à l’échelle de l’État. Cela sera déclenché une fois que l’État aura accepté les certifications électorales des 15 comtés de l’Arizona et que les totaux des votes à l’échelle de l’État seront acceptés.

“Nous avons dû prendre du recul par rapport à tout ce que nous essayions de faire et dire, OK, nous devons laisser cela se dérouler”, a déclaré Judd. “Parce que c’est la dernière chose que nous voulons faire pour nous mettre sur le chemin de (Marra).”

L’avocate de Marra, Christina Estes-Werther, a déclaré qu’elle s’attend à une décision rapide du juge du comté de Pima qui entend l’affaire.

La pression pour compter les bulletins de vote à la main dans le comté à forte densité républicaine qui abrite l’emblématique ville de Tombstone dans le vieil ouest a été stimulée par les fausses déclarations de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés sur la fraude généralisée et les théories du complot des machines à voter lors du dernier concours présidentiel. . Il n’y a eu aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter en 2020 ou lors des élections de mi-mandat de cette année.

Néanmoins, les théories du complot se sont largement répandues et ont provoqué des réunions publiques animées dans des comtés principalement ruraux de l’Ouest au milieu d’appels à abandonner les machines à voter en faveur des bulletins de vote papier et des décomptes manuels complets. Les controverses ont presque retardé la certification des résultats primaires plus tôt cette année dans un comté du Nouveau-Mexique et ont alimenté une bataille juridique en cours sur un décompte manuel complet dans un comté du Nevada.

Crosby et Judd voulaient compter à la main les 12 000 bulletins de vote le jour du scrutin et les quelque 32 000 qui ont été déposés tôt. Mais dans une décision motivée par une action en justice intentée par un groupe de retraités, un juge a déclaré que la loi de l’État interdisait d’étendre l’audit manuel normal de 1% des bulletins de vote anticipés. Il a déclaré que toute extension des 2% des bulletins de vote du jour du scrutin normalement comptés pour tester la précision de la machine de comptage des votes devait être aléatoire.

Judd et Crosby ont ensuite proposé de compter 99% de tous les bulletins de vote le jour du scrutin, puis se sont installés sur ceux de 16 des 17 sites de vote du comté. Le procureur du comté élu par les républicains leur a dit qu’ils commettraient un crime s’ils tentaient de prendre les bulletins de vote à Marra, qui a refusé de les suivre.

Judd a déclaré mercredi qu’elle voulait mettre fin à la bataille avec Marra et la laisser poursuivre son travail.

“Nous essayons d’être gentils avec elle”, a déclaré Judd. “Elle a vraiment eu peur de nous pendant un moment.”

Judd a déclaré qu’un recomptage automatique de la course du procureur général – et potentiellement d’autres – permettra d’atteindre l’essentiel de ce pour quoi leur décompte complet a été conçu.

“Je pense que nous avons fait tout le mal ou le bien – je ne dis pas que c’était tout le mal, je pense qu’il y a eu du bien qui en est ressorti”, a déclaré Judd. “Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions.”

La lutte contre le décompte manuel du comté de Cochise avait menacé de retarder la certification requise à l’échelle de l’État fixée au 5 décembre. Un recomptage viendra après cette sollicitation officielle et pourrait prendre jusqu’à la fin de l’année.

