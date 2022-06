Les chefs du Commonwealth devraient approuver la charte climatique

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

« Lutter contre le changement climatique nécessitera l’effort politique, social et économique le plus important que le monde ait jamais vu », a déclaré la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, lors d’une réunion en marge de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth dans la capitale rwandaise, Kigali. .

Le changement climatique reste une préoccupation majeure pour le bloc. Les événements météorologiques récents et les tendances climatiques à plus long terme, y compris vagues de chaleur températures extrêmes, sécheresses , cyclone , inondations et élévation du niveau de la mer affligent la plupart de ses États membres.

Le prince Charles de Grande-Bretagne , représentant la reine Elizabeth II en tant que chef de cérémonie du Commonwealth, devrait également défendre l’action climatique mondiale du bloc. Les dirigeants du Commonwealth devraient adopter la très attendue « Charte des terres vivantes » plus tard cette semaine, un plan d’action pour lutter contre le changement climatique, la dégradation des terres et la perte de biodiversité.

Selon la note conceptuelle de la charte, obtenue par l’Associated Press, les engagements du Commonwealth se concentreront sur cinq thèmes principaux : une agriculture résiliente au changement climatique pour la sécurité alimentaire, la conservation des sols et de l’eau, la couverture verte et la biodiversité, l’élevage résilient au changement climatique et développement résilient pour les peuples autochtones. Dans ce qui est présenté comme une approche « cinq par cinq », il vise à atteindre ses objectifs climatiques grâce à un mélange d’influence politique, de financement, d’assistance technique, de gouvernance et de partage des connaissances entre les nations.