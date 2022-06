Les chefs du Commonwealth devraient approuver la charte climatique

NAIROBI, Kenya (AP) – Les dirigeants des pays du Commonwealth devraient appeler à une action climatique accrue lors d’une réunion au Rwanda cette semaine, avant le sommet des Nations Unies sur le changement climatique dans la station balnéaire de Sharm El Sheikh en Égypte plus tard cette année.

« Lutter contre le changement climatique nécessitera l’effort politique, social et économique le plus important que le monde ait jamais vu », a déclaré la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, lors d’une réunion en marge de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth dans la capitale rwandaise, Kigali. .

Le changement climatique reste une préoccupation majeure pour le bloc. Les événements météorologiques récents et les tendances climatiques à plus long terme, notamment les vagues de chaleur, les températures extrêmes, les sécheresses, les cyclones, les inondations et l’élévation du niveau de la mer, affectent la plupart de ses États membres.

Le prince britannique Charles, représentant la reine Elizabeth II en tant que chef de cérémonie du Commonwealth, devrait également défendre l’action climatique mondiale du bloc. Les dirigeants du Commonwealth devraient adopter la très attendue « Charte des terres vivantes » plus tard cette semaine, un plan d’action pour lutter contre le changement climatique, la dégradation des terres et la perte de biodiversité.

« La Charte Terres Vivantes témoigne de notre engagement. Cela aide à résumer nos efforts combinés pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) », a déclaré Scotland.

Selon la note conceptuelle de la charte, obtenue par l’Associated Press, les engagements du Commonwealth se concentreront sur cinq thèmes principaux : une agriculture résiliente au changement climatique pour la sécurité alimentaire, la conservation des sols et de l’eau, la couverture verte et la biodiversité, l’élevage résilient au changement climatique et développement résilient pour les peuples autochtones. Dans ce qui est présenté comme une approche « cinq par cinq », il vise à atteindre ses objectifs climatiques grâce à un mélange d’influence politique, de financement, d’assistance technique, de gouvernance et de partage des connaissances entre les nations.

Le Commonwealth regroupe 54 États membres représentant une population combinée de 2,5 milliards de personnes, dont la plupart étaient d’anciennes colonies britanniques. Il affirme que si la charte est approuvée et mise en œuvre dans son intégralité, elle « protégera et gérera un quart de la masse continentale du monde ».

La charte appelle également à « une plus grande prise en compte de l’inclusion des peuples autochtones » dans les contributions volontaires des pays, déterminées au niveau national, à l’action climatique.

Quelque 32 des 54 pays membres du Commonwealth sont de petits États, dont 25 sont de petites îles et des États en développement classés comme vulnérables au changement climatique. Les États insulaires à la pointe de l’action climatique ont déjà appelé le Commonwealth à renforcer les mesures sur les océans.

« Les océans et le climat sont inextricablement liés, et la santé de nos océans dicte les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde », a déclaré Jitoko Tikolevu, un diplomate fidjien. « Notre réponse est simple, nous avons besoin d’action. »

Wanjohi Kabukuru, Associated Press