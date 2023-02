Les chefs du Bayern claquent Manuel Neuer sur la rangée d’entraîneurs des gardiens de but

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l’entraîneur Julian Nagelsmann ont tous critiqué le capitaine blessé Manuel Neuer pour avoir publiquement exprimé sa déception à l’égard du club.

Le différend porte sur la décision du Bayern de licencier l’entraîneur des gardiens de but Toni Tapalovic le 23 janvier en raison de ce que Salihamidzic a qualifié de “différences sur les voies et moyens de travailler ensemble”.

Le licenciement a été décrit par Neuer comme “la pire chose que j’ai vécue dans ma carrière” lors d’une interview parue dans le Suddeutsche Zeitung journal et Le site de l’Athlétisme Vendredi.

Kahn a déclaré à l’agence de presse DPA que les commentaires de Neuer ne lui rendaient “ni justice en tant que capitaine ni les valeurs du Bayern” et il a critiqué le gardien de but pour son timing “avant des matchs très importants”.

Salihamidzic a accusé Neuer de “mettre ses intérêts personnels au-dessus de ceux du club”, tandis que Nagelsmann a fait référence dimanche à la déclaration de Kahn et a ajouté sa propre critique de Neuer.

“Du point de vue de Manuel, je n’aurais pas accordé l’interview, surtout quand il dit dans la même interview que le club est la priorité. Cela n’aide pas à calmer les choses”, a déclaré Nagelsmann.

Tapalovic a rejoint le Bayern avec Neuer de Schalke en 2011. Le magazine Kicker a rapporté dimanche que plusieurs coéquipiers avaient exprimé leur solidarité avec le gardien allemand.

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a critiqué le club pour le limogeage de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. ANP via Getty Images

“Nous le voyons tous les jours en cure de désintoxication, nous lui disons bonjour tous les jours”, a déclaré Thomas Muller après la victoire 4-2 du Bayern à Wolfsburg dimanche. “Nous avons des personnalités dans le club, le plus grand club d’Allemagne, des joueurs de l’équipe nationale et des légendes comme Manu [Neuer]. Et bien sûr, il s’est passé quelques choses, chacun a son propre point de vue. Mais nous ne laissons pas l’industrie du football nous influencer en tant que joueurs.”

Le limogeage de Tapalovic est intervenu un peu plus d’un mois après que Neuer s’est cassé la jambe dans un accident de ski et a été pris comme un coup personnel par le gardien de but de 37 ans. Neuer est absent pour le reste de la saison.

“Pour moi, c’était un coup dur car j’étais déjà au sol”, a déclaré Neuer au journal Suddeutsche Zeitung et à The Athletic. “J’ai senti que mon cœur était arraché.”

Neuer a ajouté que le licenciement de Tapalovic était encore plus préjudiciable pour lui personnellement.

“Tout le monde dans notre groupe de gardiens de but a été déchiré. Les gens ont fondu en larmes”, a déclaré Neuer. “Toni était aimé de toute l’équipe.”

Le Bayern a signé Yann Sommer en remplacement de Neuer blessé du Borussia Mönchengladbach. Neuer, qui a salué la signature de Sommer, a déclaré qu’il ne savait toujours pas pourquoi Tapalovic avait été renvoyé.

“Il n’y avait aucune justification d’après ce que j’ai pu comprendre. Des choses ont été dites avec lesquelles je ne suis pas d’accord. Mais je n’ai entendu aucun argument qui exclut de se parler et de clarifier les choses”, a déclaré Neuer, qui a ajouté que le problème l’a amené à envisager son avenir au club.

Kahn a évoqué son propre temps en tant que gardien de but allemand, lorsqu’il a perdu sa place au profit de Jens Lehmann après que l’entraîneur des gardiens Sepp Maier a quitté la fédération allemande de football.

“J’étais également déçu à l’époque et j’étais furieux contre la fédération”, a déclaré Kahn. “Mais les objectifs communs étaient la priorité absolue pour moi. Ils étaient plus importants que mes sentiments personnels. C’est pourquoi j’ai décidé à l’époque de ne pas m’exprimer publiquement. Manuel a maintenant fait le contraire.”

Kahn a déclaré que le club en parlerait “très clairement” à Neuer.

Nagelsmann a ajouté qu’il n’avait pas parlé au gardien de but depuis son entretien mais a déclaré : “Je suis une personne qui a besoin d’harmonie et ma porte n’est pas fermée, même si j’aurais choisi une autre voie.”

Le Bayern a fait match nul lors de ses trois premiers matchs de Bundesliga de l’année et a vu son avance se réduire à un point devant l’Union Berlin.