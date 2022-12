Les chefs dominent les Seahawks en attaque et en défense, maintiennent les espoirs de tête de série n ° 1 en vie

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Maintenant que les Chiefs de Kansas City ont remporté l’AFC West pour la septième fois de suite, Frank Clark pense que de plus grandes choses attendent son équipe.

“Notre objectif est de gagner la conférence”, a déclaré Clark. “Nous voulons d’abord gagner la conférence, assurer l’avantage du terrain. Et puis nous nous amusons tout au long des séries éliminatoires et quand nous arrivons à la grande danse, nous les écrasons. C’est l’objectif ici à Kansas City.”

Les Clark’s Chiefs ont fait un pas de plus vers la réalisation de cet objectif en maîtrisant son ancienne équipe, les Seahawks de Seattle, 24-10 dans le froid glacial du stade Arrowhead samedi.

Les Chiefs ont amélioré leur fiche à 12-3 sur l’année – la cinquième saison consécutive de l’équipe avec au moins 12 victoires – alors que Kansas City tente de lutter contre la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC loin des Buffalo Bills (12-3), 35-13 gagnants sur les Bears de Chicago. Les Bills possèdent la tête de série n ° 1 en raison de leur victoire à Kansas City plus tôt cette année.

Seattle est tombé à 7-8 sur l’année. Les Seahawks ont perdu cinq de leurs six derniers matchs, mais ont encore une chance d’atteindre les séries éliminatoires avec deux matchs à jouer.

Patrick Mahomes a fait juste assez offensivement pour les Chiefs, terminant 16 sur 28 pour 224 verges par la passe, avec deux passes de touché et aucune interception. Mahomes s’est également précipité pour un score de 3 verges.

Travis Kelce a mené les Chiefs avec six réceptions pour 113 verges. De plus, pour la première fois en 11 matchs, Kansas City a terminé sans chiffre d’affaires.

“La sécurité du ballon finit par être importante avec la façon dont la défense jouait”, a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. “La défense jouait bien, donc nous n’avons rien forcé du côté offensif, même si nous essayions de marquer des touchés. … Mais les choses ne cliquaient pas. Si la défense ne jouait pas bien, cela aurait pu être un vrai problème.”

À quel point était-ce mauvais pour Geno Smith et l’attaque de Seattle? Ils n’ont pas obtenu de premier essai sur les quatre premières possessions de l’équipe et ont été limités à 98 verges au total en première mi-temps alors que les Chiefs ont pris une avance de 17-3 à la mi-temps. Le secondeur Nick Bolton a mené les Chiefs avec 17 plaqués combinés, éclipsant un record de franchise détenu par Donnie Edwards avec plus de 10 plaqués en huit matchs cette saison.

Smith, qui a été élu pour son premier Pro Bowl cette saison, n’a rien pu faire en attaque. Le produit de Virginie-Occidentale a terminé 25 sur 40 pour 215 verges, avec un touché de 8 verges à l’ailier rapproché Noah Fant avec le match déjà décidé et une interception au quatrième quart corrallée par le demi défensif Juan Thornhill.

Ken Walker III de Seattle a dirigé efficacement le football, terminant avec 107 verges au sol en 26 courses. Mais les Seahawks ont eu du mal à faire entrer le ballon dans la zone des buts.

Seattle a tenté le coup trois fois à l’intérieur du territoire de Kansas City au lieu de marquer un panier et n’a pas réussi à convertir les trois fois. Les Seahawks ont terminé 2 sur 14 au troisième essai.

Avant le match, le receveur de Seattle s’est réchauffé torse nu dans le froid glacial à Arrowhead.

Kadarius Toney est entré dans la zone des buts pour Kansas City pour ouvrir le score sur une passe de pelle de Patrick Mahomes pour un score de 8 verges. Mahomes s’est ensuite connecté avec Jerick McKinnon pour une réception de 9 verges, donnant aux Chiefs une avance de 14-0. Harrison Butker a augmenté cet avantage à 17-0 avec un panier de 47 verges.

Les Seahawks sont finalement entrés sur le tableau de bord à la fin de la première mi-temps avec un placement de 22 verges de Jason Myers, son 22e placement consécutif. Le gros jeu de l’entraînement a été un achèvement de 35 verges de Smith contre DK Metcalf, qui a mené Seattle avec sept réceptions pour 81 verges.

Le touché de Mahomes et la réception de touché de Fant ont complété le score en seconde période.

