Les chefs disent que le style intense du nouveau commandant OC Eric Bieniemy sera payant

Patrick Mahomes et le reste des chefs de Kansas City ont entendu parler de certaines des inquiétudes émanant du camp des commandants de Washington concernant l’intensité de leur nouveau coordinateur offensif, Eric Bieniemy.

Les joueurs en chef qui ont passé les cinq dernières années à jouer pour Bieniemy pensent qu’ils sont meilleurs pour l’avoir enduré.

« Il va vraiment essayer de tirer le meilleur parti de vous chaque jour », a déclaré Mahomes après l’entraînement de vendredi. « Il va vous tenir responsable même lorsque vous ne voulez pas vous tenir responsable, et il a fait de moi un meilleur joueur. »

Bieniemy a rejoint les Chiefs en tant qu’entraîneur des porteurs de ballon de l’équipe lorsque Andy Reid a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef en 2013, puis a été promu coordinateur offensif lorsque Matt Nagy est parti pour devenir entraîneur-chef à Chicago en 2018. Il a aidé les Chiefs à remporter sept matchs consécutifs de l’AFC West. titres, organiser cinq matchs consécutifs pour le titre de l’AFC, atteindre trois Super Bowls et remporter deux trophées Lombardi.

C’est le palmarès du succès que Bieniemy a emmené à Washington dans le but de réorganiser le système offensif de l’entraîneur-chef Ron Rivera.

Mais la façon dont Bieniemy s’y est pris a été remise en question cette semaine lorsque Rivera a laissé entendre que certains de ses joueurs étaient préoccupés par le style intense de Bieniemy – des remarques dont Rivera a parlé à Bieniemy et a tenté de clarifier un jour plus tard.

Beaucoup de Bieniemy d’anciens joueurs l’ont soutenu sur les réseaux sociaux, dont le receveur Tyreek Hill et l’ancien porteur de ballon Jamaal Charles. Mais peut-être que la voix de personne n’a plus de poids dans la NFL ces jours-ci que celle de Mahomes, le MVP de la ligue en titre, qui était responsable de la gestion quotidienne de l’attaque de Bieniemy au cours des cinq dernières années.

« EB va être dur avec vous », a déclaré Mahomes, mais « il ira en guerre avec vous comme n’importe quel autre gars de l’équipe. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que quand il vous parle sur le terrain de football, il essaie de tirer le meilleur parti de vous. Il n’essaie pas de vous rabaisser. Il essaie de vous pousser à être encore meilleur que vous ne le pensez.

« C’est donc quelque chose que je pense qu’ils comprendront quand ils iront là-bas et commenceront à gagner des matchs de football. »

Bieniemy, l’ancienne vedette de l’Université du Colorado, a fait équipe avec Duce Staley en tant que porteurs de ballon pour les Eagles de Philadelphie sous Reid. Staley est maintenant entraîneur-chef adjoint des Panthers de la Caroline et, comme Bieniemy, entraîneur avec un style pragmatique.

« Ils vont vous aimer, mais ils vont vous dire la vérité », a déclaré Reid. « C’est ce que j’apprécie chez eux. Ils savent ce qu’il faut pour jouer à ce niveau, un niveau de championnat, et il y a une différence. Rien n’est facile. »

Les Commanders ont terminé .500 la saison dernière, avec une fiche de 8-8-1, mais ils n’ont pas connu de saison gagnante depuis 2016. Une grande partie du problème était une attaque qui se situait dans la moitié inférieure de la ligue et n’affichait en moyenne que 18,9 points. par match.

La décision de Bieniemy de se rendre à Washington pourrait être considérée comme une décision latérale – il était également le coordinateur offensif à Kansas City. Mais il avait également été dépassé à plusieurs reprises pour des postes d’entraîneur-chef, et beaucoup pensent qu’une grande partie de la raison était que les front-offices ailleurs considéraient Reid comme l’appelant du jeu et le cerveau offensif.

Bieniemy a l’occasion de mettre sa propre empreinte sur l’attaque de Washington. Et il a apparemment l’intention de le faire à sa manière.

« C’est sa personnalité », a déclaré Reid. « Rien de mal à ça. Les gars jouent pour lui, et il [has] connu un grand succès. Vous parlez toujours de montrer votre personnalité, et je pense que c’est une partie importante de cela. Je pense que quand tout sera dit et fait, les gars (à Washington) vont apprécier ça.

« Il va vous défier, mais les gars vont apprécier quand ils gagnent. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Chefs de Kansas City Commandants de Washington