WASHINGTON – Les hauts responsables militaires du Pentagone ont qualifié mardi l’émeute du 6 janvier au Capitole de «sédition et insurrection» et ont exhorté les troupes à tenir compte de leur charge de protéger et de défendre la Constitution «contre tous les ennemis, étrangers et nationaux».

Le mémo extraordinaire à toutes les troupes de service actif et de réserve ne laissait aucun doute sur le fait que les hauts gradés de l’armée considéraient l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole comme un acte criminel et contraire aux valeurs militaires et à leurs serments. Le général de l’armée Mark Milley, le président des chefs d’état-major interarmées, a signé la note avec sept autres hauts dirigeants.

«Nous avons été témoins d’actions à l’intérieur du bâtiment du Capitole qui n’étaient pas conformes à l’état de droit», ont écrit les chefs. «Les droits à la liberté d’expression et de réunion ne donnent à personne le droit de recourir à la violence, à la sédition et à l’insurrection.

«En tant que membres du service, nous devons incarner les valeurs et les idéaux de la nation. Nous soutenons et défendons la Constitution. Tout acte visant à perturber le processus constitutionnel n’est pas seulement contraire à nos traditions, nos valeurs et notre serment; c’est contre la loi. »

Le Pentagone cherche à déterminer combien de soldats ont pu prendre part à l’émeute, qui a eu lieu après que le président Donald Trump a attisé la foule. L’armée a découvert qu’un capitaine des forces spéciales de l’armée se trouvait au Capitole et enquête sur ce qu’elle y a fait. L’attaque et ses conséquences ont fait cinq morts et ont eu lieu alors que le Congrès se réunissait en session conjointe pour officialiser la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral.

«La violente émeute à Washington, DC le 6 janvier 2021 était une attaque directe contre le Congrès américain, le bâtiment du Capitole et notre processus constitutionnel», ont-ils écrit. «Nous pleurons la mort de deux policiers du Capitole et d’autres personnes liées à ces événements sans précédent.»

Depuis les manifestations cet été après la mort de George Floyd, un Noir, aux mains d’un policier blanc de Minneapolis, Milley a cherché à isoler l’armée de la tentative de Trump de l’enrôler dans ses combats politiques.

Milley et l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper se sont battus avec succès pour empêcher Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection, ce qui lui aurait permis de déployer des troupes en service actif dans les rues américaines. À l’approche des élections, Milley a déclaré à plusieurs reprises que l’armée n’avait aucun rôle dans la politique électorale.

Les chefs ont conclu en notant que Biden sera inauguré le 20 janvier et ont appelé les troupes à rester concentrées sur leurs missions.

Le Pentagone a été invité à examiner tous les membres du service de sécurité pour l’inauguration de Biden le 20 janvier pour s’assurer qu’ils ne sont « pas favorables aux terroristes nationaux », a déclaré le représentant Jason Crow, D-Colo.