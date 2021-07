Les chefs d’état-major interarmées prévoient d’arrêter le coup d’État de Trump suite aux revendications électorales

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, prévoyait une prise de pouvoir illégale par Trump.

« C’est un moment du Reichstag », a déclaré Milley, faisant référence au feu du parlement allemand avant le régime nazi.

Les journalistes du Washington Post, Carol Leonnig et Philip Rucker, le révèlent dans « I Alone Can Fix It ».

WASHINGTON – L’officier américain le plus haut gradé, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, et d’autres hauts dirigeants militaires ont élaboré des plans informels pour empêcher un coup d’État de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés à l’approche de la présidentielle de 2020 élection, selon des extraits d’un nouveau livre

« I Alone Can Fix It », écrit par les journalistes du Washington Post Carol Leonnig et Philip Rucker, décrit comment Milley et d’autres craignaient que Trump ne prenne des mesures inconstitutionnelles s’il perdait. CNN a d’abord rendu compte de cet extrait.

Les hauts gradés ont été tellement troublés par la rhétorique de Trump mettant en doute la légitimité de l’élection avant qu’il ne soit jugé que les dirigeants ont discuté des plans d’urgence pour contrecarrer toute prise de pouvoir illégale par le président, y compris comment et quand démissionner pour protester contre ses actions .

« Ils peuvent essayer, mais ils ne vont pas réussir », a déclaré Milley à ses officiers, selon Leonnig et Rucker. « Vous ne pouvez pas faire ça sans l’armée. Vous ne pouvez pas faire ça sans la CIA et le FBI. Nous sommes les gars avec les armes. »

Le président du Joint Chiefs of Staff – un organe consultatif auprès du président – ​​prévoyait activement une confrontation avec Trump sur ce que Milley considérait comme l’attiser les tensions de l’ancien président dans le but de jeter les bases d’un coup d’État.

L’alarme n’a augmenté qu’après les élections, lorsque Trump et ses alliés ont contesté les résultats des élections de 2020 et ont appelé ses partisans à s’opposer à la légitimité du processus électoral, ce qui implique souvent que la violence peut être nécessaire.

« C’est un moment du Reichstag », a déclaré Milley à ses députés quelques jours avant le 6 janvier, en référence à l’incendie du parlement allemand en 1933 qui a contribué à inaugurer le régime nazi en Allemagne, écrivent Leonnig et Rucker. « L’évangile du Führer. »

Avec des spéculations sur un coup d’État militaire tourbillonnant dans les mois précédant les élections, les principaux chefs militaires ont pris la mesure sans précédent en août 2020 de préciser que l’armée n’aurait aucun rôle dans les élections de 2020, malgré certaines spéculations de Trump selon lesquelles une action militaire serait nécessaire.

« Je crois profondément au principe d’une armée américaine apolitique », a écrit Milley en août 2020, répondant aux questions posées par deux membres démocrates du House Armed Services Committee. « En cas de différend sur certains aspects des élections, la loi oblige les tribunaux américains et le Congrès américain à résoudre tout différend, pas l’armée américaine. Je ne prévois aucun rôle pour les forces armées américaines dans ce processus.

Les déclarations sont intervenues après que Milley eut parlé avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif.

