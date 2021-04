Les moins de 40 ans pourraient recevoir un vaccin Covid différent après que de nouveaux chiffres montrent un doublement du risque de caillots sanguins, a-t-il été rapporté.

Déjà, les personnes âgées de 18 à 29 ans ont la possibilité d’avoir un autre jab, tel que Pfizer ou Moderna, après avoir craint un caillot sanguin.

Un homme reçoit le coup d’AstraZeneca dans le centre de Londres Crédits: Getty

Le risque de mourir d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin AZ au Royaume-Uni est d’environ un sur un million – après que 19 soient décédés à la suite d’environ 20 millions de vaccinations.

Les données de la Medical Healthcare Products and Regulatory Agency (MHRA) indiquent que le risque de développer un caillot sanguin grave est également passé de un sur 250 000 à environ un sur 126 600 en quinze jours.

Le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation examine si un nouveau changement de politique est nécessaire pour les groupes plus âgés, rapporte le Telegraph.

Le JCVI examine actuellement les nouvelles données sur les risques avant le déploiement de la vaccination chez les moins de 40 ans.

Mais suite à plusieurs demandes, la MHRA n’a pas été en mesure de dire quel serait le nouveau niveau de risque pour les moins de 40 ans.

Le 7 avril, le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam a présenté des données montrant que lorsque Covid est faible dans la communauté, le risque de développer un caillot sanguin chez les moins de 30 ans augmente.

Le risque de formation de caillots sanguins lors de la prise du vaccin reste extrêmement faible Crédit: AFP

Le directeur général de la MRHA, le Dr June Raine, a déclaré que « le risque reste extrêmement faible » malgré « les preuves confirmant » les liens entre les injections et les caillots sanguins.

Sur les 79 cas signalés au Royaume-Uni, 51 femmes et 28 hommes ont souffert de problèmes de coagulation – tous dès la première dose.

Elle a déclaré que toute personne ayant déjà reçu une première dose d’AstraZeneca devrait toujours en recevoir la deuxième, à moins qu’elle ne souffre de problèmes de coagulation.

«Il est toujours d’une importance vitale que les gens se présentent pour leur vaccination lorsqu’ils sont invités à le faire», a-t-elle déclaré.

La MHRA a précédemment souligné que le risque était «très faible» et que les avantages des vaccins contre Covid l’emportent sur tous les risques ».

Cela vient comme l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca fournit un « avantage significatif » en évitant l’hospitalisation dans tous les groupes d’âge.

Dans l’ensemble, les avantages du jab continuent de l’emporter sur les risques de caillots sanguins rares, et les avantages augmentent dans les groupes d’âge plus âgés et dans les zones présentant des niveaux plus élevés d’infection à coronavirus, a déclaré le régulateur.

L’EMA a déclaré que son comité des médicaments à usage humain avait analysé les données disponibles sur le vaccin pour mettre le risque de caillots sanguins rares dans le contexte des avantages pour différents groupes d’âge et différents taux d’infection.

Le Dr Peter Arlett, chef du groupe de travail sur l’analyse des données et les méthodes de l’EMA, a déclaré que le vaccin AstraZeneca est « très efficace pour prévenir les infections, et donc l’hospitalisation et la mort ».