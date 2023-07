Les chefs des transports n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent que le hub HS2 troublé d’Euston soit – malgré des années de planification

Les chefs des TRANSPORTS n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent que soit le hub HS2 troublé d’Euston – malgré huit ans de planification et de conception.

Un rapport de surveillance accablant avertit que les coûts d’inflation de la station phare à 10 plates-formes devraient dépasser le budget de 2,6 milliards de livres sterling pour atteindre 4,8 milliards de livres sterling – et que les ministres n’ont aucune idée de l’impact sur les habitants.

Les chefs des transports n’ont aucune idée de ce qu’ils veulent que soit le hub HS2 troublé d’Euston – malgré huit ans de planification et de conception Crédit : EPA

Ils ont interrompu la construction de la ligne en difficulté plus tôt cette année – après que The Sun ait révélé le chaos au cœur du projet.

Le hub de Londres a été renversé et les ministres n’ont pas encore pris de décisions quant à son avenir au milieu de querelles avec le Trésor au sujet de l’argent.

La flambée de l’inflation signifie que le projet de train à grande vitesse connaît d’énormes hausses allant jusqu’à 40 % du coût des matières premières.

Le chien de garde appelle les ministres à réévaluer de toute urgence les conceptions et les attentes de la station par rapport à ce qu’elle est prête à dépenser.

Et le Trésor devrait définir comment il va gérer la spirale de l’inflation sur la station.

Dame Meg Hillier, députée, présidente du comité, a déclaré : « Le projet HS2 Euston patauge.

« Il s’agit d’un stratagème de plusieurs milliards de livres qui a déjà causé des perturbations majeures à la communauté locale mise en pause.

« La pause, apparemment pour économiser de l’argent, n’est pas gratuite – la mise sous cocon et une éventuelle compensation pour les entreprises qui ont perdu du travail devront toutes être ajoutées au décompte HS2.

« Le gouvernement doit maintenant savoir clairement ce qu’il essaie de réaliser avec cette nouvelle station et comment cela profitera au public.

« Notre rapport révèle qu’un budget extrêmement irréaliste pour HS2 Euston a été fixé en 2020 dans l’espoir qu’il serait révisé.

« Le gouvernement doit démontrer qu’il ne se contente pas de répéter les mêmes erreurs de calcul des coûts irréalistes.

« HS2 Euston nous a montré qu’aller de l’avant avec trop d’optimisme dans une direction peu claire n’est clairement pas la bonne approche. »

Un porte-parole du DfT a déclaré: « Nous restons déterminés à livrer HS2 d’Euston à Manchester de la manière la plus rentable pour les contribuables, c’est pourquoi plus tôt cette année, nous avons pris la décision de rephaser la construction d’Euston pour aider à équilibrer les livres et le travail de la nation. sur une conception abordable pour la station.

« Le National Audit Office a récemment reconnu que cela donnerait le temps de mettre la conception de la gare sur une base plus stable et nous continuons à travailler au rythme pour garantir que les avantages transformationnels du HS2 soient fournis aux passagers en reliant mieux nos plus grandes villes, en soutenant des milliers d’emplois. et contribuer à la croissance de l’économie.

« Nous prenons note des recommandations formulées dans le rapport du Comité et y répondrons en temps voulu. »