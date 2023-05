Les chefs des syndicats ferroviaires surpayés ajoutent encore plus de misère aux familles ordinaires avec leurs grèves d’inspiration politique

Dépanneuses ferroviaires

LES dinosaures surpayés à la tête des syndicats des chemins de fer s’imaginent qu’ils saignent le nez du gouvernement alors qu’ils vont de l’avant avec des grèves plus politiquement inspirées cette semaine, mais qui ciblent-ils vraiment ?

La dernière action revendicative paralysante alourdira encore plus la misère des familles ordinaires qui essaient simplement de continuer leur vie dans les moments difficiles.

Les dernières grèves ferroviaires paralysantes ne feront qu’alourdir encore plus la misère des familles ordinaires qui tentent de continuer leur vie dans les moments difficiles Crédit : Fonctionnalités Rex

Les fans de football essayant de se rendre à Wembley pour la finale de la FA Cup ; les mamans et les papas qui espèrent profiter au maximum de la canicule à mi-parcours avec un voyage sur la côte ; et le personnel des pubs et des restaurants qui font face à 100 millions de livres sterling supplémentaires de ventes perdues en plus du coup de 3 milliards de livres sterling qu’ils ont déjà subi grâce aux «frères».

Les dirigeants syndicaux se soucient-ils de menacer les moyens de subsistance des travailleurs qui ne peuvent que rêver de gagner autant que les conducteurs de train le font déjà ? Font-ils l’enfer.

La vraie stupidité est qu’ils mettent un autre clou dans le cercueil de l’industrie ferroviaire massivement subventionnée et menacent les propres emplois des cheminots, alors que les passagers sont obligés de trouver des moyens de transport alternatifs et d’apprendre à vivre sans un service ferroviaire inabordable et peu fiable.

Pendant encore trois jours cette semaine, les seules personnes que les syndicats emmèneront en balade sont leurs membres.

Coup de pouce à la libération conditionnelle

Enfin un peu de bon sens alors que le secrétaire à la Justice Alex Chalk dit au Sun que des réformes vitales de la libération conditionnelle se poursuivront avant les prochaines élections, donnant aux ministres de nouveaux pouvoirs pour empêcher la libération de dangereux criminels.

La famille de Joanna Simpson, dont l’histoire a tant ému M. Chalk, priera pour que les réformes entrent bientôt en vigueur.

La famille de Joanna Simpson redoute à juste titre une libération anticipée de son assassin, Robert Brown Crédit : PA

Ils vivent dans la peur que le mari du pilote de ligne de Joanna, Robert Brown, qui a évité une condamnation pour meurtre malgré avoir battu Joanna à mort avec un marteau à griffes et caché son corps, sera libéré tôt par la Commission des libérations conditionnelles en novembre après avoir purgé la moitié de ses 26 ans. peine d’homicide involontaire.

Le précédent record choquant de la Commission de penser qu’il serait acceptable de libérer des personnes comme le violeur de taxi John Worboys et le meurtrier Colin Pitchfork les a naturellement laissés dans l’effroi.

Vous rend fou

Les ACCIDENTS sur la route peuvent arriver aux meilleurs conducteurs.

Mais combien de personnes considéreront cela comme « accidentel » lorsque les députés mettent leurs amendes de conduite sur les dépenses et, « Oups », remboursent l’argent réclamé à tort uniquement si et quand l’Autorité de normalisation parlementaire indépendante s’en aperçoit ?

Vous pourriez espérer que le scandale des dépenses aurait empêché des députés comme Amanda Solloway de réclamer de l’argent pour des amendes de conduite 1 crédit

Vous pourriez espérer que le scandale des dépenses parlementaires d’il y a plus de dix ans aurait guéri les députés de mettre leur museau dans l’auge publique.

Il est difficile de croire que c’est le cas, cependant, alors que certains soumettent encore des réclamations avec un tel manque de soin et d’attention.