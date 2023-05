Les chefs des Premières Nations fustigent Higgs sur le rapport qu’il est prêt à fracturer sans leur consentement

Les communautés Mi’kmaw et Wolastoqey du Nouveau-Brunswick critiquent les commentaires qui auraient été faits par le premier ministre Blaine Higgs indiquant qu’il est prêt à aller de l’avant avec la fracturation hydraulique sans leur approbation.

Ils disent que ses récents commentaires « montrent à nouveau son mépris total » pour les droits des Premières Nations.

Higgs, qui participe à un sommet international sur l’hydrogène aux Pays-Bas, a déclaré à une publication commerciale en ligne, allNewBrunswick, que le temps presse pour que la province profite de partenaires volontaires en Europe pour le gaz naturel.

« Nous devons continuer », a-t-il déclaré.

Le premier ministre Blaine Higgs a parlé à la publication commerciale en ligne tout le Nouveau-Brunswick de l’avenir de la fracturation hydraulique dans la province. (Ed Hunter/CBC)

« Je veux que les Premières Nations fassent partie de cela, mais il arrive un moment où vous devez simplement trouver un moyen de passer à autre chose, si je ne peux pas avoir de discussion significative pour y arriver », a-t-il déclaré.

Une déclaration conjointe des chefs de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc., qui représente les communautés mi’kmaw du Nouveau-Brunswick, a déclaré que les commentaires montraient le «désintérêt du premier ministre à répondre à toute préoccupation qui ne correspond pas à son approche».

« Son changement soudain de position, sans autre dialogue avec les Premières Nations, souligne également pourquoi les Premières Nations manquent de confiance dans le gouvernement Higgs », indique le communiqué.

Il n’y a pas de raccourci autour d’une obligation légale de consentement autochtone.​​​ – Allan Polchies Jr., chef de la Première Nation de Sitansisk

Les chefs Wolastoqey ont également réagi rapidement, affirmant que le Premier ministre était revenu sur sa parole.

« On ne peut pas faire confiance au pétrolier pour tenir parole ou protéger les intérêts de sa propre province plutôt que ses propres ambitions d’exportation », a déclaré la chef Patricia Bernard de Matawaskiye (Madawaska) dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

« Il n’y a pas de raccourci autour d’une obligation légale de consentement autochtone. Higgs doit retourner à ses vacances européennes », a déclaré le chef Allan Polchies Jr. de Sitansisk (St. Mary’s) à Fredericton.

Le chef Tim Paul de Wotstak (Woodstock) a déclaré : « Notre message à tout pays ou entreprise plaçant ses espoirs ou ses projets énergétiques en Blaine Higgs est simple : continuez à chercher.

« Cet homme est revenu sur sa parole à plusieurs reprises et a tenté de plier nos propres paroles contre nous. Il n’est pas un partenaire approprié pour tout type d’entreprise. »

Le chef Allan Polchies Jr. de Sitansisk, ainsi que d’autres chefs des Premières Nations, ont déclaré dans un communiqué que la fracturation ne se produira pas sans consentement. (Jennifer Sweet/CBC)

Dans un communiqué publié jeudi, les chefs de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc. ont déclaré que le premier ministre leur avait écrit une lettre en janvier promettant que l’exploitation du gaz naturel ne pourrait avoir lieu qu’« avec le soutien des Premières Nations et dans le contexte de une relation d’affaires avec et impliquant les Premières Nations.

Les commentaires vont à l’encontre des engagements : les chefs

Les chefs disent que les derniers commentaires du premier ministre « vont à l’encontre de ses engagements antérieurs, ainsi que des recommandations de la Commission sur la fracturation hydraulique ».

La fracturation hydraulique, ou fracking, est le procédé utilisé pour extraire le gaz de schiste. Un mélange de sable, d’eau et de produits chimiques est tiré dans un lit de schiste pour libérer le gaz incrusté dans la roche.

Les chefs ont déclaré que le développement des ressources « ne se produira pas sur le territoire Mi’gmaq sans le consentement des Mi’gmaq, ce qui nécessite le soutien de la communauté et un processus de consultation et d’évaluation d’impact solide ».

À ce jour, cela ne s’est pas produit, ont-ils déclaré.

« En conséquence, il n’y a pas de discussions actives sur le développement du gaz naturel entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les communautés que MTI représente. »

La déclaration des chefs indique que «le changement soudain de position du premier ministre, sans autre dialogue avec les Premières Nations, souligne également pourquoi les Premières Nations manquent de confiance dans le gouvernement Higgs».

« Cela devrait être une préoccupation pour tout investisseur et pour tous les Néo-Brunswickois. »

La province a été invitée à confirmer s’il existe un plan pour poursuivre une industrie du gaz de schiste sans le consentement des Premières Nations, mais aucune réponse n’a été fournie au moment de la publication.

En 2017, lorsqu’une entreprise texane a commencé à tester la viabilité d’une telle industrie dans l’est du Nouveau-Brunswick, des Autochtones figuraient parmi ceux qui ont manifesté tout au long de l’été. Les Premières Nations ont déclaré qu’elles n’avaient pas été consultées de manière significative,

La société, SWN Resources, avait déclaré qu’il y avait 10% de chances que le gaz de schiste devienne exploitable pour la société et a terminé ses travaux d’exploration cette année-là.