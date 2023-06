Les chefs des Premières Nations de l’Ontario protestent contre le projet de loi fédéral sur l’autonomie gouvernementale des Métis

Les dirigeants des Premières Nations de l’Ontario ont organisé une manifestation lundi sur la Colline du Parlement contre le projet de loi fédéral visant à mettre en œuvre un accord d’autonomie gouvernementale entre le Canada et la Métis Nation of Ontario (MNO), qui devrait être déposé cette semaine.

Les Chiefs of Ontario (COO) ont lancé une campagne la semaine dernière contre le projet de loi promis, atterrissant à Ottawa dimanche pour exhorter les politiciens à ne pas consentir à l’unanimité à son passage rapide à la Chambre des communes.

Le COO, une organisation faîtière de 133 Premières Nations, conteste l’authenticité de certaines communautés que la MNO représente, en particulier dans l’Est de l’Ontario, arguant qu’elles s’appuient sur la refonte des ancêtres métis des Premières Nations comme appartenant à une nation métisse distincte.

« Nous avons été très clairs sur le fait que notre problème central n’est pas de rejeter tous les droits des Métis ou des Métis », a déclaré le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, aux journalistes.

« Le problème est que les communautés représentées par le MNO n’existaient pas historiquement et ne peuvent pas être l’article 35 [constitutional] titulaires de droits. »

La MNO, la Métis Nation of Alberta et la Métis Nation–Saskatchewan ont signé en février des accords d’autonomie gouvernementale mis à jour avec le Canada qui les reconnaissent comme des gouvernements autochtones ayant compétence sur les affaires internes.

Jason Batise, directeur exécutif du Conseil tribal Wabun, s’adresse aux dirigeants des Premières Nations lors d’un rassemblement sur la colline du Parlement lundi. (Brett Forester/CBC)

Le projet de loi qui devrait être déposé cette semaine mettrait en œuvre ces accords. Il devait être présenté à la Chambre des communes lundi après-midi après la période des questions, mais a été retardé sans explication.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré que l’accord MNO ne concernait pas les droits fonciers et ne pouvait être interprété comme nuisant aux Premières Nations. Les chefs, cependant, n’étaient pas d’accord avec cette interprétation.

« Cette législation parle de traités avec la MNO et, tout simplement, nous ne l’aurons tout simplement pas », a déclaré Jason Batise, directeur exécutif du Conseil tribal Wabun dans le nord-est de l’Ontario, qui a déposé une contestation judiciaire contre l’accord de la MNO.

« Le traité, pour moi, c’est la terre. »

MNO répond

La MNO a répondu à la campagne lundi matin par un communiqué de presse accusant les Premières Nations de « négationnisme métis ».

La MNO a déclaré qu’il y avait eu une ère de relations plus chaleureuses après la décision historique de Powley en 2003, qui a confirmé les droits de récolte des Métis à Sault Ste. Marie, Ont., mais cela a changé après l’élection de chefs « moins tournés vers l’avenir ».

« Que certains chefs des Premières nations affirment maintenant qu’ils » ne nous connaissent pas « , que » nous n’existons pas « et que » nous n’avons pas de droits « est tout simplement faux », indique le communiqué.

« Ces nouvelles positions politiques sont la définition même de l’histoire révisionniste et de la violence latérale. »

La présidente de la Nation métisse de l’Ontario, Margaret Froh, prend part à une conférence de presse à la suite d’une réunion du Ralliement national des Métis à Ottawa plus tôt en juin. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

McLeod a rejeté l’allégation.

« C’est totalement faux. Nous n’essayons pas de nier l’existence des Métis. Nous ne l’avons jamais été », a-t-il déclaré à CBC News.

« Il ne s’agit pas de violence latérale. Il s’agit de s’assurer que nous savons de qui nous parlons. »

Débat sur l’identité métisse

Derrière le différend se cache un débat profondément conflictuel sur la définition de l’identité, de la citoyenneté et de la nation métisses. En 2017, le gouvernement de l’Ontario et la MNO ont annoncé la nouvelle identification de six communautés métisses à travers la province, étendant le territoire métis jusqu’à la frontière entre l’Ontario et le Québec.

La Fédération des Métis du Manitoba, représentant les Métis de la rivière Rouge, a rejeté l’annonce, provoquant son retrait éventuel du Ralliement national des Métis en 2021.

Le président de la MMF, David Chartrand, a déclaré à CBC News le mois dernier qu’il soutenait le Conseil tribal Wabun, et la fédération a publié dimanche une longue déclaration à cet effet.

Pendant ce temps, la contestation judiciaire du Conseil tribal Wabun tentant d’annuler l’accord MNO s’est étendue depuis son dépôt.

Le Robinson Huron Waawiindimaagewin, la Nation métisse de l’Alberta, la Nation Anishinabek et l’Assemblée des chefs du Manitoba ont tous exprimé leur intention d’intervenir, tandis que le Conseil tribal Wabun a demandé une injonction empêchant Miller de mettre en œuvre l’accord.

Un juge a toutefois refusé de l’entendre jusqu’à ce que la NMO présente sa requête en rejet complet de l’affaire. Dans des documents déposés devant les tribunaux, l’avocat de la MNO a qualifié les arguments des Premières Nations de « très imparfaits » et de « voués à l’échec ».

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, s’adresse aux journalistes dans le foyer de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le 5 juin. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Miller a respecté l’accord et a déclaré au directeur de l’exploitation jeudi dernier lors de son assemblée annuelle qu’il est courant pour le gouvernement fédéral d’accélérer les projets de loi traitant de l’autonomie gouvernementale des Autochtones à la Chambre des communes, car les députés devraient se méfier de débattre de la façon dont les autres peuples fonctionnent leurs affaires.

« Je vous avouerai que nous examinons des options pour faire avancer rapidement cette législation », a déclaré Miller, ajoutant que la décision finale n’avait pas été prise.

« Je ne me suis pas engagé à imposer cela au Parlement. Je n’ai certainement pas ce pouvoir. Je n’exclus pas du tout qu’il y ait un débat en commission et par extension au Sénat. »