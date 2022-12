Les chefs des pompiers demandent à Ottawa de remédier à la pénurie de pompiers

Un nouveau recensement de l’Association canadienne des chefs de pompiers met en évidence les graves répercussions de la pénurie de pompiers dans tout le pays, mais surtout dans les petites collectivités rurales.

Selon le recensement publié mardi, le nombre de pompiers a considérablement diminué depuis 2016, où 156 000 avaient été signalés. En comparaison, sur les 126 000 signalés en 2022, 90 000 sont des pompiers volontaires qui ne sont pas toujours disponibles car ils occupent des emplois supplémentaires à temps plein.

Le président du CAFC, Ken McMullen, fait partie des 35 chefs des pompiers qui assistent à une réunion à Ottawa pour demander un financement supplémentaire du gouvernement fédéral, en particulier pour les bénévoles des petites collectivités qui font face à des appels difficiles comme des incendies de forêt.

“Nous répondons à différents types d’appels auxquels nous n’avons pas participé il y a 25 ou 30 ans et cela a certainement un impact sur certains de nos membres”, a déclaré McMullen à Your Morning de CTV mardi.

Le recensement a révélé que sur le fonds de 5,6 milliards de dollars accordé aux services d’incendie à travers le pays, seulement 15 % sont versés aux 2 000 services qui comptent principalement des bénévoles.

McMullen dit que les bénévoles reçoivent actuellement une exonération fiscale de 3 000 $ par an, mais le CAFC cherche à faire passer ce montant à 10 000 $ non seulement pour aider les bénévoles actuels, mais aussi pour inciter les jeunes recrues.

“Trente-trois pour cent de ces (bénévoles) ont plus de 50 ans, donc si vous y réfléchissez, ces personnes ont probablement commencé dans leurs communautés il y a de nombreuses années, elles ont peut-être été les premières à commencer dans leurs communautés”, a déclaré McMullen. a dit. “Là où nous voyons que le défi est en fait de recruter et d’attirer les jeunes générations.”

De plus, le recensement du CAFC a fait état d’un risque accru de décès et de blessures. Au cours des 12 derniers mois, 629 services d’incendie ont signalé deux décès en service actif et 57 décès liés à la profession, comme le cancer et le suicide.

Une enquête récente de W5 a révélé que les temps de réponse dans les collectivités rurales qui comptent principalement sur des bénévoles, comme Kawartha Lakes, sont en moyenne de 20 minutes; six minutes plus lent que la norme internationale de 14. Ces réponses tardives et le manque de soutien pour les petits services d’incendie peuvent mettre des vies en danger, comme ce fut le cas avec une famille dans les lacs Kawartha où deux personnes ont perdu la vie dans un incendie de maison après cela. a mis 25 minutes aux pompiers pour arriver sur les lieux.

McMullen dit qu’il est convaincu que les données du recensement de cette année montreront au gouvernement fédéral le financement et le soutien indispensables dont les 3 200 services d’incendie du Canada ont besoin.

“Je pense que la grande différence cette fois est que nous avons des données vraiment claires et précises qui montrent quels sont les besoins de notre communauté. C’est ventilé entre toutes les statistiques que nous avons ; 3 200 services d’incendie, plus de 2 millions d’appels assisté chaque année dans tout le pays et nous avons les informations pour vraiment appuyer ce que nous demandons. »



Avec des fichiers d’Avery Haines