Les chefs des pompiers canadiens transmettent un message sur les changements climatiques aux Nations Unies après une saison dévastatrice

Deux chefs de pompiers canadiens étaient à New York cette semaine pour prendre la parole lors d’une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, et la chef adjointe d’Halifax, Sherry Dean, ont été invités par le gouvernement canadien à s’adresser aux délégués. lors d’un événement axé sur la tarification du carbone et les impacts du réchauffement climatique mondial.

Brolund s’est concentré sur son expérience dans la lutte contre les incendies de forêt massifs dans l’intérieur de la Colombie-Britannique cet été, décrivant les « trois jours les plus difficiles de sa carrière » alors que des quartiers entiers ont brûlé.

« Le changement climatique est devenu très réel pour West Kelowna le 16 août », a déclaré Brolund, faisant référence à la date à laquelle l’incendie du ruisseau McDougall s’est rapidement développé, a franchi le lac Okanagan et a incité la ville de Kelowna à déclarer l’état d’urgence alors que l’incendie s’est finalement étendu à 140 kilomètres carrés.

Regarder | Brolund décrit son expérience dans la lutte contre les incendies de forêt : « Notre monde est bouleversé » : le chef des pompiers de West Kelowna appelle à une action climatique lors d’un panel des Nations Unies Jason Brolund a été invité à New York pour parler de son expérience dans la lutte contre les incendies de forêt massifs cet été, où il a décrit les « trois jours les plus difficiles » de sa carrière et a exhorté les dirigeants à réfléchir à la manière d’agir pour empêcher l’aggravation des catastrophes climatiques.

Brolund a déclaré que les pompiers luttent désormais contre les incendies « d’une ampleur et d’une ampleur contre lesquelles il est presque impossible de réussir », en partie à cause du changement climatique qui crée des conditions qui facilitent l’apparition et la croissance des incendies.

« Plus de 20 millions de dollars ont été dépensés en réponse à mon incendie, sans parler des pertes d’assurance, qui pourraient être le triple de ce montant », a déclaré Brolund à son auditoire.

Les restes d’une maison détruite par l’incendie de forêt d’Upper Tantallon, près d’Halifax, sont montrés sur une photo de juillet 2023. (Soumis)

« Qu’aurions-nous pu accomplir si nous avions utilisé la même somme d’argent de manière proactive ? Nous dépensons l’argent du mauvais côté du problème. »

Brolund a conclu son discours en encourageant les dirigeants à « apporter les changements dont nous avons besoin » pour lutter contre le changement climatique, un message renforcé plus tard par le chef adjoint des pompiers d’Halifax.

« Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés au changement climatique »

Plus de 15 millions d’hectares sont partis en fumée à travers le pays cette année, battant le précédent record de 7,6 millions d’hectares en 1989 ainsi que la moyenne sur dix ans de 2,5 millions d’hectares.

Jusqu’à présent cette année, 6 118 des incendies de forêt ont été signalés partout au Canada et près de 200 000 Les Canadiens ont reçu un ordre d’évacuation cette saison.

Sherry Dean, chef adjointe du service régional d’incendie et d’urgence d’Halifax, est montée sur scène après Brolund et a rendu compte de ce qu’elle a appelé une « année extraordinaire » d’activité d’incendie en Nouvelle-Écosse.

« Les impacts environnementaux du changement climatique ont frappé notre ville à chaque saison et ont mis à l’épreuve nos pompiers, nos résidents, nos représentants gouvernementaux et nos entreprises », a déclaré Dean.

« Nos pompiers, nos divisions de soutien, répondent aux urgences, mais ils essaient également d’assurer la sécurité de leurs familles et de leurs propriétés. »

Dean a parlé spécifiquement de l’incendie de forêt d’Upper Tantallon, qui a débuté le 28 mai dans un quartier situé à environ 25 kilomètres d’Halifax. Les autorités ont déclaré que l’incendie avait détruit plus de 200 structures, dont environ 150 maisons.

« Trois de nos propres membres ont perdu leur maison ce jour-là, et pourtant ils sont restés en première ligne, luttant pour sauver les maisons de leurs voisins, sachant que leurs maisons avaient été complètement perdues », a déclaré Dean.

Dean a conclu en disant que « les habitants de la Nouvelle-Écosse n’ont aucun doute sur le fait que nous sommes confrontés à des changements climatiques qui affectent nos communautés et nos moyens de subsistance. »

« Une question de survie »

À la suite des chefs, le ministre fédéral canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a déclaré que les personnes vivant dans des communautés touchées par les incendies de forêt comprennent que la lutte contre le changement climatique « est désormais une question de survie », tandis que le Premier ministre Justin Trudeau a décrit les effets dévastateurs des incendies et du ciel enfumé. , les inondations et les tempêtes ont fait des ravages dans tout le pays.

L’événement a été organisé par le gouvernement du Canada et le Bureau des Nations Unies pour les partenariats dans le but de promouvoir le Défi mondial de tarification du carbone, lancé par Trudeau en 2021.

Les partenaires du Global Carbon Pricing Challenge mettent en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre la tarification du carbone et se sont engagés à atteindre l’objectif d’augmenter la couverture de la tarification du carbone à 60 pour cent des émissions mondiales d’ici 2030.

Les autres pays partenaires sont le Chili, la Colombie, la Côte d’Ivoire, le Danemark, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et le Vietnam.

Le Canada encourage davantage de juridictions et d’organisations à adhérer.