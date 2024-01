Les chefs des médias sociaux sur la défensive lors d’une audience en ligne sur la protection de l’enfance aux États-Unis

Les dirigeants de cinq des plus grandes plateformes de médias sociaux, dont Mark Zuckerberg de Meta et Linda Yaccarino de X, ont été fustigés lors d’une audience tendue et parfois émouvante au Congrès sur ce que les législateurs ont décrit comme un échec dans la protection des enfants en ligne.

L’audience devant le comité judiciaire du Sénat – qui comprenait également comme témoins Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord – a mis en évidence les préoccupations bipartites croissantes selon lesquelles les plateformes de médias sociaux exposent les jeunes utilisateurs à des prédateurs d’enfants et fournissent un marché pour la pédopornographie.

Le comité a commencé par diffuser une vidéo évocatrice de victimes parlant d’abus sexuels sur les plateformes. Les parents d’enfants qui se sont suicidés après avoir été exploités en ligne ont également été présentés.

“M. Zuckerberg, vous et les entreprises avant nous – je sais que vous ne le pensez pas – mais vous avez du sang sur les mains”, a déclaré Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud et principal républicain du comité, dans son discours d’ouverture. , suscitant les applaudissements de la foule présente dans la salle. “Vous avez un produit qui tue des gens.”

Le sénateur Dick Durbin, président démocrate de la commission, a souligné les statistiques montrant une augmentation du partage de matériel d’abus sexuels sur des enfants en ligne ainsi qu’une augmentation des rapports faisant état de « sextorsion » d’enfants. « Cette croissance inquiétante et cette exploitation sexuelle des enfants sont motivées par une chose : les changements technologiques », a-t-il déclaré.

Plusieurs propositions de lois fédérales sont en préparation et ciblent les groupes de la Silicon Valley, comme la controversée Kids Online Safety Act, qui oblige les plateformes à protéger les enfants contre les dangers en ligne.

Le Sénat et la Chambre n’ont jusqu’à présent pas réussi à trouver un consensus sur les mesures précises à prendre. Des projets de loi tels que le Kids Online Safety Act ont été rejetés par les plateformes technologiques et les groupes commerciaux qui les représentent.

Lors de l’audition, les dirigeants sont restés largement prudents sur la série de propositions en cours. Dans son témoignage d’ouverture, Zuckerberg de Meta a appelé les législateurs à imposer une réglementation obligeant les magasins d’applications Apple et Google à vérifier l’âge des jeunes utilisateurs. Il a réitéré l’affirmation de longue date selon laquelle la plateforme avait introduit de nombreux outils et fonctionnalités pour protéger les enfants.

Dans sa déclaration d’ouverture, Yaccarino a insisté sur le fait que X, anciennement connu sous le nom de Twitter, n’était « pas la plateforme de choix pour les enfants et les adolescents » et « n’a pas de secteur d’activité dédié aux enfants ».

Yaccarino, qui a pris la tête de la plateforme appartenant à Elon Musk l’année dernière, a également appelé à davantage de « collaboration » à mesure que les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle améliorent les tactiques et les capacités des délinquants. « Je vous promets que X fera partie de la solution », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également déclaré que la loi sur la sécurité des enfants en ligne « devrait progresser et nous continuerons à nous y engager pour garantir qu’elle protège la liberté d’expression ».

Chew de TikTok a évité de mentionner toute législation spécifique dans ses déclarations d’ouverture, mais a déclaré que la société prévoyait d’investir plus de 2 milliards de dollars dans les efforts de confiance et de sécurité cette année.

Lors d’un échange difficile avec Citron, Graham a demandé si le groupe de messagerie instantanée axé sur les jeux soutenait les différents projets de loi proposés, tels que Stop CSAM. [Child Sexual Abuse Material] Agissez, un par un. Citron a évité de répondre par l’affirmative, ce qui a incité Graham à déclarer : « Si vous attendez que ces gars résolvent le problème, nous allons mourir en attendant. »

Avant les sessions, les législateurs ont publié des documents internes et des courriels montrant que Zuckerberg avait rejeté les demandes du responsable des affaires mondiales, Nick Clegg, en 2021, visant à augmenter les effectifs afin de renforcer ses efforts en matière de sécurité des enfants.

Meta a déclaré dans un communiqué que les e-mails montraient des demandes d’élargissement des équipes de bien-être existantes, ajoutant : « Les documents triés sur le volet ne fournissent pas le contexte complet du fonctionnement de l’entreprise ou des décisions qui ont été prises. »

Meta a été pointée du doigt récemment, l’État américain du Nouveau-Mexique ayant déposé une plainte en décembre, affirmant que la plateforme n’avait pas réussi à supprimer les contenus pédopornographiques de ses plateformes et qu’elle constituait un « emplacement privilégié pour les prédateurs ». Ces accusations font suite à une enquête secrète de plusieurs mois au cours de laquelle le procureur général a créé des « comptes leurres » se faisant passer pour des enfants âgés de 14 ans et moins.

Une enquête du Wall Street Journal a également révélé que ses algorithmes facilitaient la création d’un réseau permettant d’acheter et de vendre du contenu sexuel pour mineurs. Meta avait déclaré à l’époque avoir amélioré sa détection proactive des groupes potentiellement suspects.

X, quant à lui, a fait l’objet d’un nouvel examen ce week-end après avoir été contraint de bloquer les recherches sur Taylor Swift lorsque des images sexuellement explicites de la pop star créées à l’aide de l’intelligence artificielle ont proliféré sur la plateforme.