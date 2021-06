Les chefs des Jeux olympiques de Tokyo envisagent de vacciner les volontaires

Jeux Olympiques de Tokyo Les organisateurs envisagent de vacciner les 70 000 volontaires des Jeux, a déclaré mardi le PDG Toshiro Muto, dans le but de réduire les risques d’infection avec environ six semaines avant l’extravagance sportive. Et les journalistes étrangers couvrant l’événement verront leurs mouvements suivis par GPS, a déclaré Muto, alors que les responsables des Jeux tentent de rassurer un public sceptique sur le fait que le méga-événement peut se dérouler en toute sécurité. Environ 10 000 bénévoles – qui sont essentiels au bon déroulement des Jeux – ont démissionné à cause de problèmes, notamment de virus. Muto a déclaré qu’un plan visant à offrir des clichés aux volontaires aidant sur les sites et le village olympique était « certainement en discussion », et pourrait être élargi aux médias nationaux et à d’autres participants basés au Japon.

« En ce qui concerne les bénévoles, en particulier les bénévoles qui sont forcément proches des athlètes, nous devons les traiter comme s’ils étaient les mêmes que les athlètes », a-t-il déclaré.

Le Japon a connu une épidémie de Covid-19 plus petite que de nombreux pays, mais jusqu’à récemment, le déploiement de son vaccin avait été relativement lent. Environ 3,5 pour cent de la population sont complètement vaccinés.

Les athlètes olympiques japonais ont commencé à recevoir leurs jabs dans le cadre d’un programme séparé, dans le cadre d’un accord du Comité international olympique avec Pfizer.

Muto a déclaré qu’il y avait « une juste probabilité » que les organisateurs des Jeux puissent négocier pour étendre ce programme au-delà des 20 000 athlètes et membres du personnel actuels s’ils décidaient de vacciner tous les volontaires.

Mais avec le compte à rebours, il a prévenu que ce ne serait pas simple.

« Si nous allons donner des coups, nous devons déterminer si nous pouvons ajouter ces coups, ou si nous avons le système pour le sauvegarder », a-t-il déclaré.

« De plus, jusqu’où allons-nous élargir le champ d’application ? Il y a un certain nombre de choses que nous devons considérer. »

Les organisateurs ont également averti que les journalistes étrangers venant au Japon pour couvrir les Jeux seraient soumis à des contrôles stricts sur les déplacements.

Environ 6 000 journalistes en visite au Japon pour les Jeux olympiques doivent fournir une liste détaillée des zones qu’ils visiteront au cours de leurs deux premières semaines au Japon, telles que les sites sportifs et les hôtels.

Et Muto a déclaré que la technologie de suivi des smartphones serait utilisée pour s’assurer qu’ils n’aillent que là où ils sont censés aller.

« En utilisant le GPS, s’ils se rendent dans des endroits en dehors de leurs destinations prévues, cela deviendrait très évident », a déclaré Muto.

« S’ils vont dans des endroits où ils ne sont pas censés aller, nous craignons certainement que cela n’augmente le risque. »

Les journalistes seront invités à séjourner dans des hôtels désignés plutôt que dans des logements privés, a-t-il ajouté.

Le nombre d’hôtels sera réduit de 350 initialement prévus à environ 150, a-t-il déclaré, alors que les organisateurs tentent de garder les visiteurs sous étroite surveillance.

« Compte tenu de l’état actuel de la pandémie, je pense qu’il s’agit d’une restriction tolérable des activités », a déclaré Muto. Les plans GPS seront détaillés dans des livres de règles mis à jour qui seront bientôt publiés.

Les athlètes seront également confrontés à des restrictions strictes sur leurs mouvements et seront testés quotidiennement pour le virus.

Les fans étrangers ont déjà été interdits d’assister à l’événement, et les organisateurs décideront plus tard ce mois-ci combien de spectateurs nationaux – le cas échéant – peuvent regarder les compétitions.

Les sondages nationaux ont eu tendance à montrer que la plupart des personnes interrogées s’opposent à la tenue des Jeux olympiques cet été, soutenant soit un nouveau report, soit une annulation.

