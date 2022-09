Les chefs des grandes banques se moquent de leurs relations gouvernementales au Congrès (VIDEO)

Les dirigeants des plus grandes banques américaines ont accueilli un membre du personnel du Congrès dans leurs rangs lors d’une audition publique

Malgré son rôle dans la supervision des institutions financières les plus puissantes des États-Unis, le représentant de l’Indiana, Trey Hollingsworth, a publiquement demandé au PDG de Bank of America, Brian Moynihan, de “prendre soin de” l’un de ses collaborateurs part travailler dans l’entreprise. Les critiques disent que l’échange a mis en évidence le “porte tournante” entre Washington et Wall Street.

S’exprimant lors d’une audience du comité des services financiers de la Chambre mercredi, au cours de laquelle les dirigeants des quatre plus grandes banques américaines étaient censés être interrogés sur la hausse de l’inflation et l’état de l’économie, Hollingsworth a demandé une faveur à Moynihan.

Annonçant que l’un de ses assistants, Sruthi Prabhu, quitterait son bureau lundi pour un emploi à la Bank of America, Hollingsworth, un républicain, a demandé à Moynihan de “prenez bien soin d’elle et connaissez et reconnaissez le talent qu’elle a déjà montré dans notre bureau.”

“Nous le ferons,” Moynihan a répondu, ajoutant : “Son père travaille déjà pour nous.”

C’est inexcusable. Un moment vraiment sauvage hier du Comité des services financiers de la Chambre, où ils rient de la porte tournante du Congrès aux banques. pic.twitter.com/LnHDlj6ZJu – baleines_inhabituelles (@baleines_inhabituelles) 22 septembre 2022

“Vous auriez dû nous appeler” a plaisanté un autre banquier, qui n’a pas pu être vu à la caméra, alors que le groupe riait.

Walter Shaub du projet sur la surveillance gouvernementale décrit la scène comme “absolument sauvage” ajoutant que “Quiconque dit que la porte tournante de Washington n’est pas un problème ment ou n’a pas passé beaucoup de temps avec des gens qui travaillent sur la Colline.”

“J’étais dans la pièce quand c’est arrivé” Représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a écrit sur Twitter, “et c’était aussi dégoûtant et sauvage en personne qu’ici.”

Le terme “porte tournante” n’est pas nouveau, mais la relation chaleureuse entre Washington et Wall Street a fait l’objet d’un examen minutieux au lendemain de la crise financière de 2008. WikiLeaks a révélé en 2016 que Citigroup avait sélectionné le cabinet de Barack Obama en 2008, et Public Citizen a calculé en 2010 que le secteur bancaire avait renvoyé plus de 1 400 anciens employés du gouvernement à Washington en tant que lobbyistes au cours des deux années précédentes.

Homme d’affaires avant d’entrer en politique, Hollingsworth est le neuvième membre le plus riche du Congrès. Alors qu’il a dépensé de grosses sommes de son propre argent pour financer sa campagne de 2016, il a reçu plus de 450 000 $ en dons des secteurs de l’assurance, des valeurs mobilières, de la banque et du crédit lors de sa campagne de 2018.