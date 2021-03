M. Bolsonaro, ancien capitaine de l’armée, a donné à l’armée un rôle de premier plan dans la politique et l’élaboration des politiques au Brésil, confiant à ses dirigeants le plus de pouvoir qu’ils détenaient depuis la fin de la dictature militaire du pays il y a trois décennies. Il a choisi un général de l’armée à la retraite comme candidat à la vice-présidence et a nommé les principaux chefs militaires pour de nombreux rôles de leadership normalement occupés par des civils. Mais les chefs militaires ont échoué dans les missions principales que M. Bolsonaro leur a confiées, notamment la supervision de la réponse à la pandémie et la lutte contre la déforestation en Amazonie.

