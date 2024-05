Les chefs des finances du G7 soutiennent le projet d’exploiter les avoirs russes gelés pour financer l’Ukraine

Les ministres des Finances du G7 ont soutenu l’idée d’accorder un prêt à l’Ukraine, garanti par les bénéfices sur les actifs russes gelés, dans le but d’assurer le financement de Kiev au-delà de 2024.

Les discussions des ministres se sont basées sur une proposition américaine qui a circulé avant le rassemblement de Stresa, en Italie, d’accorder un prêt d’environ 50 milliards de dollars qui serait remboursé avec les bénéfices provenant d’environ 190 milliards d’euros d’actifs de la banque centrale russe. Les actifs russes sont bloqués chez le dépositaire central belge Euroclear.

Samedi, les ministres ont déclaré qu’ils « faisaient des progrès » sur les options permettant de « faire avancer » les bénéfices, selon un projet de communiqué consulté par le Financial Times. Ils ont ajouté que les dirigeants du G7 se verraient proposer des options sur la manière de construire le prêt avant le sommet de juin.

Les chefs des finances se sont également engagés à continuer de faire pression sur la Chine pour qu’elle supprime les subventions industrielles qui, selon eux, mettent ses rivaux occidentaux en faillite, et ont déclaré que la mise en œuvre de l’accord fiscal mondial le plus important depuis plus d’un siècle était « une priorité absolue ». Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant aux projets d’Israël visant à bloquer l’accès des banques palestiniennes aux prêteurs israéliens – une mesure qui, selon les États-Unis et leurs alliés, pourrait détruire l’économie de la Cisjordanie.

Le G7 – un regroupement d’économies avancées qui comprend tous les grands alliés occidentaux de l’Ukraine – souhaite pérenniser le financement de Kiev au-delà de cette année, lorsque des élections cruciales auront lieu des deux côtés de l’Atlantique.

Depuis l’invasion russe, l’Ukraine dépend fortement de l’aide occidentale pour son soutien militaire et pour financer des services publics essentiels.

Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, qui a assisté à la réunion du G7, a estimé que l’écart budgétaire de l’Ukraine en 2025 serait de « plus de 10 milliards de dollars » pour les besoins sociaux et humanitaires, ajoutant que « cet écart serait beaucoup plus large » si les besoins militaires étaient inclus.

Il a salué les progrès réalisés sur un prêt garanti par les bénéfices, mais a déclaré que pour l’Ukraine, il ne s’agissait que d’une « solution temporaire pour le moment ». Il a ajouté : « La solution générale devrait être la confiscation » des avoirs russes eux-mêmes.

Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a déclaré samedi qu’elle ne « voulait pas déclarer la victoire prématurément », mais que celle-ci était « généralement considérée comme prometteuse ».

« Nous allons travailler beaucoup au cours des prochaines semaines », a-t-elle déclaré, ajoutant que la proposition devait être « étoffée » avant que les dirigeants puissent l’examiner.

Yellen a déclaré que les autorités ne se laisseraient pas influencer par la menace du président russe Vladimir Poutine de confisquer les avoirs des citoyens américains en réponse. « Nous soutenons tous l’Ukraine, nous ne nous laisserons pas dissuader. »

De nombreux détails du prêt doivent encore être convenus, notamment le montant, qui l’émettrait et comment il serait garanti si l’Ukraine ne parvenait pas à honorer sa dette ou si les bénéfices ne se matérialisaient pas, selon des sources proches des discussions.

Les Européens sont particulièrement préoccupés par un « partage équitable des risques », a déclaré un responsable. Ils craignent que l’Europe ne supporte le poids des risques financiers et juridiques et des représailles de la Russie, car la majorité des actifs sont détenus sur le continent.

« La proposition sera clairement une proposition à l’image du G7 et c’est pourquoi le partage des charges doit être équilibré », a déclaré Giancarlo Giorgetti, le ministre italien des Finances qui a présidé les négociations.

Les États-Unis ont également poussé le reste du G7 à renforcer leur discours sur les tensions commerciales avec Pékin.

Les subventions chinoises à l’industrie manufacturière ont porté atteinte à « nos travailleurs, nos industries et notre résilience économique », indique le projet de communiqué, ajoutant que le groupe « continuera à surveiller les impacts négatifs potentiels de la surcapacité et envisagera de prendre des mesures pour garantir des règles du jeu équitables ».

Cependant, il existe des divergences sur les prochaines étapes à suivre.

Alors que l’administration Biden a déjà quadruplé les droits de douane sur les véhicules électriques chinois et introduit des taxes plus sévères sur d’autres importations de technologies propres afin de protéger les emplois dans l’industrie verte aux États-Unis, la Commission européenne a favorisé les enquêtes sur les subventions chinoises aux panneaux solaires, aux chemins de fer et aux véhicules électriques. Pékin a riposté contre les importations américaines et européennes de produits chimiques.

Les membres de l’UE, qui dépendent davantage du commerce d’exportation avec Pékin, ont fait preuve d’une plus grande réticence à imposer des taxes, par crainte d’une escalade d’une guerre commerciale.

Alors que les ministres ont déclaré que faire de l’accord fiscal mondial à deux niveaux convenu en 2021 par plus de 135 pays une réalité était une « priorité absolue », il était peu probable que la date limite de fin juin pour signer un traité qui en sous-tend une partie soit respectée.

Les ministres, dont Yellen, ont déclaré que l’opposition de l’Inde retardait les progrès sur le soi-disant Pilier Un, qui réattribue une partie du droit des pays à taxer les sociétés multinationales aux endroits où elles réalisent des ventes.

« Nous sommes malheureusement presque à un point mort » sur le premier pilier, a déclaré Giorgetti, ajoutant que le délai « risque d’être manqué ».