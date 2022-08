Les chefs des fédérations sportives publient des conditions de réadmission en Russie

Les responsables de l’Union internationale de biathlon ont recommandé le maintien de l’interdiction des athlètes russes et biélorusses

Les responsables de l’Union internationale de biathlon (IBU) ont recommandé le maintien de l’interdiction des athlètes russes et biélorusses, adressant également des demandes aux fédérations de biathlon des deux pays si elles souhaitent la levée de la suspension de leur adhésion.

L’IBU a d’abord annoncé une interdiction des concurrents russes et biélorusses début mars, suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO).

L’IBU a ensuite pris la mesure supplémentaire de suspendre l’adhésion des fédérations de biathlon russe et biélorusse, les accusant de «violer les obligations humanitaires».

L’IBU a annoncé mardi que son conseil d’administration recommandera au Congrès de l’organisation en septembre que les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses se poursuivent, tout en présentant des demandes aux fédérations de biathlon des deux nations si elles souhaitent que leur statut de membre soit rétabli.

“Le Conseil exécutif de l’IBU a décidé de recommander au Congrès de l’IBU de maintenir la suspension de la RBU [Russian Biathlon Union] et les BiFB [Belarusian Biathlon Federation] l’adhésion à l’IBU jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies », un communiqué de presse lu.

“Le conseil d’administration demande également la confirmation par le Congrès de l’IBU de sa décision antérieure selon laquelle les athlètes et officiels russes et biélorusses ne seront toujours pas autorisés à participer à des événements internationaux jusqu’à nouvel ordre afin de protéger la sécurité des athlètes et l’intégrité des compétitions de l’IBU.”

La décision sera présentée pour approbation lors du Congrès de l’IBU à Salzbourg, en Autriche, du 15 au 18 septembre.

Si les suspensions d’adhésion sont confirmées, elles pourraient rester en vigueur jusqu’au prochain Congrès de l’IBU.

Le conseil d’administration de l’IBU a également exigé que, pour faire lever les sanctions, les fédérations de biathlon russe et biélorusse doivent “démontrer leur engagement total à soutenir et à promouvoir les objectifs et les principes de l’IBU.”

Il a ajouté que les deux organisations devaient “se distancer clairement” du conflit en Ukraine et “veiller à ce qu’aucun de leurs officiels ou athlètes ne soit activement impliqué dans l’armée russe” ou “prendre n’importe quelle part” dans les efforts militaires.

“Le Conseil exécutif de l’IBU surveillera la mise en œuvre des conditions ci-dessus et pourra lever provisoirement la suspension imposée jusqu’au prochain Congrès, s’il considère, à son entière discrétion, que les conditions susmentionnées ont été remplies”, il a ajouté.

La déclaration notait que “La RBU et le BiFB sont priés de répondre aux motions et auront le droit d’être entendus lors du Congrès de l’IBU.”

Le biathlon n’est que l’un des nombreux sports où les athlètes russes ont été mis à l’écart en raison du conflit en Ukraine.

Les responsables russes et les personnalités sportives ont qualifié les interdictions de discriminatoires et sapant le principe selon lequel le sport est en dehors de la politique. Il a également été noté que d’autres nations – notamment les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN – n’ont pas été confrontées à des sanctions sportives similaires au fil des ans, bien que leurs gouvernements soient impliqués dans des conflits à travers le monde.

