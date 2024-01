Les chefs des agences de l’ONU affirment que Gaza a besoin de plus d’aide pour arriver plus rapidement, mettant en garde contre la famine et la maladie

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Gaza a un besoin urgent de davantage d’aide, sinon sa population désespérée souffrira d’une famine et de maladies généralisées, ont prévenu lundi les chefs de trois grandes agences des Nations Unies, alors que les autorités de l’enclave ont rapporté que le nombre de morts dans la bande de Gaza Guerre Israël-Hamas avait dépassé les 24 000.

Même si les chefs des agences de l’ONU n’ont pas directement pointé du doigt Israël, ils ont déclaré que l’acheminement de l’aide était entravé par l’ouverture de trop peu de postes frontaliers, la lenteur du processus de contrôle des camions et des marchandises entrant dans la bande de Gaza et la poursuite des combats sur tout le territoire. dans lequel Israël joue un rôle décisif.

La guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza, déclenchée par le attaque d’un groupe militant le 7 octobre sur le sud d’Israël, a provoqué des destructions sans précédent dans la petite enclave côtière et déclenché une catastrophe humanitaire qui a déplacé la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza et plongé plus d’un quart dans la famineselon l’ONU

Cela a également attisé les tensions régionales, avec des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen menant des frappes en soutien aux Palestiniens. Un missile tiré par les rebelles Houthis du Yémen a heurté un cargo américain lundi, quelques jours après les frappes menées par les États-Unis contre le groupe suite à ses attaques contre le transport maritime international.

À Gaza, les civils sont désespérés. Des images partagées en ligne par Al Jazeera montraient des centaines de personnes se précipitant vers ce qui semblait être un camion humanitaire dans ce qui, selon le média, était la ville de Gaza. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante la vidéo et il n’était pas clair quand elle avait été filmée.

Le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi que de nouvelles voies d’entrée doivent être ouvertes vers Gaza, que davantage de camions doivent être autorisés à entrer chaque jour et que les travailleurs humanitaires et ceux qui recherchent de l’aide doivent être autorisés à se déplacer en toute sécurité.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les agences de l’ONU et leurs partenaires « ne peuvent pas fournir efficacement une aide humanitaire alors que Gaza est soumise à des bombardements aussi intenses, généralisés et incessants ». Il a déclaré que la mort de 152 membres du personnel de l’ONU à Gaza depuis le début de la guerre constitue « la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire de notre organisation ».

LE PÉAGE DES MORTS AUGMENTE

Le Ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas a déclaré lundi que les corps de 132 personnes tuées dans les frappes israéliennes avaient été transportés dans les hôpitaux de Gaza au cours de la journée écoulée, portant le bilan des morts depuis le début de la guerre à 24 100.

Le ministère, qui ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants dans son décompte, affirme que les deux tiers des personnes tuées pendant la guerre étaient des femmes et des enfants. Israël affirme que ses forces ont tué environ 8 000 militants, sans fournir de preuves.

Israël accuse le Hamas d’être responsable du nombre élevé de morts palestiniens, affirmant que ses combattants utilisent des bâtiments civils et lancent des attaques depuis des zones urbaines densément peuplées.

Lundi, l’armée a déclaré que ses forces et ses avions avaient ciblé des militants dans la deuxième plus grande ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, foyer actuel de l’offensive terrestre, ainsi que dans le nord de Gaza, où l’armée israélienne affirme continuer d’étendre son contrôle. .

Un jour après que la Maison Blanche a déclaré c’était l’heure Israël veut réduire son offensive militaire, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l’offensive intense dans le sud de Gaza sera bientôt réduite une fois qu’Israël aura pris le contrôle militaire de la région.

En Israël, une femme a été tuée et 12 autres personnes ont été blessées dans une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche dans une banlieue de Tel Aviv qui, selon la police, a été perpétrée par au moins deux Palestiniens. Ils ont ensuite été arrêtés. Les suspects ont volé trois voitures différentes et tenté de renverser des piétons, a indiqué la police.

Le Hamas a salué l’attaque, mais ni lui ni les autres groupes armés palestiniens n’en ont revendiqué la responsabilité.

Les Palestiniens ont mené de nombreuses attaques contre les Israéliens depuis le début de la guerre, principalement à Jérusalem ou en Cisjordanie occupée. Environ 350 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé, la plupart lors d’affrontements en cours. Raids d’arrestation israéliens ou manifestations violentes.

LE HAMAS DIT 2 OTAGES TUÉS DANS DES FRAPPES AÉRIENNES

La guerre a commencé le 7 octobre, lorsqu’une attaque surprise menée par le Hamas contre Israël a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Les militants ont capturé environ 250 personnes et en détiennent toujours près de la moitié après en avoir libéré plus de 100 en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël lors du cessez-le-feu de novembre.

Le Hamas a publié lundi soir une vidéo montrant trois otages – Noa Argamani, 26 ans, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itay Svirsky, 38 ans. Elle comprend de brèves déclarations individuelles de chacun des trois, probablement sous la contrainte, dans lesquelles ils appellent Israël à mettre fin à la guerre. et disent qu’ils ont peu de nourriture et d’eau et qu’ils sont menacés par les frappes aériennes israéliennes.

Plus tard dans la vidéo, Argamani dit que des frappes aériennes distinctes ont tué Sharabi et Svirsky et qu’elle a elle-même été blessée. Les images montrent ensuite ce qui semble être les corps de Sharabi et Svirsky.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que l’armée avait dit aux familles de Svirsky et d’un autre otage qu’elle était « très inquiète » de savoir s’ils étaient encore en vie. Il a déclaré qu’Israël avait frappé un bâtiment à proximité du lieu où les otages étaient détenus, mais qu’il ne connaissait pas leur emplacement à ce moment-là.

Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré lundi que la pression militaire était le seul moyen d’obtenir la libération des otages restants, et il a exclu un cessez-le-feu.

CRISE HUMANITAIRE SANS PRÉCÉDENT

Les combats, qui en sont maintenant à leur 101e jour, ont déclenché une crise humanitaire sans précédent à Gaza, qui était déjà aux prises avec un long blocus imposé par Israël et l’Égypte après la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

La crise a été particulièrement grave dans le nord de Gaza : l’ONU a déclaré dimanche que moins d’un quart des convois humanitaires ont atteint leur destination dans le nord en janvier, parce que les autorités israéliennes ont refusé la plupart de l’accès. Les responsables israéliens n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les agences de l’ONU ont déclaré vouloir accéder au port israélien d’Ashdod, situé à environ 40 kilomètres au nord de Gaza, ce qui permettrait, selon elles, d’acheminer de plus grandes quantités d’aide puis de les envoyer directement au nord de Gaza. dont Israël a nivelé une grande partie dans les premières semaines de la guerre.

Israël a imputé la responsabilité des problèmes liés à l’acheminement de l’aide à l’ONU et à d’autres groupes.

Moshe Tetro, un responsable du COGAT, un corps militaire israélien chargé des affaires civiles palestiniennes, a déclaré la semaine dernière que la fourniture de l’aide serait plus rationalisée si l’ONU fournissait davantage de travailleurs pour recevoir et emballer les fournitures. Il a déclaré que davantage de camions étaient nécessaires pour transférer l’aide vers Israël pour les contrôles de sécurité et que les heures de travail au terminal de Rafah entre Gaza et l’Égypte devaient être prolongées.

Israël a bouclé Gaza après l’attaque du Hamas le 7 octobre. Il a cédé après que son principal allié, les États-Unis, l’ait pressé d’assouplir ses restrictions. Les États-Unis, ainsi que l’ONU, ont continué de faire pression sur Israël pour qu’il facilite le flux de son aide.

Samy Magdy a rapporté du Caire et Tia Goldenberg de Tel Aviv, Israël.

