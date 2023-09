Les chefs d’entreprise s’inquiètent des impacts économiques

NEW YORK, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ — Alors que la fermeture du gouvernement semble presque certaine samedi à minuit, les PDG et les administrateurs se préparent aux retombées économiques.

Quatre-vingt-onze pour cent des PDG et des administrateurs interrogés dans le cadre d’un nouveau sondage craignent qu’une fermeture du gouvernement de plus de quelques jours nuise à l’économie. L’enquête, menée par le Comité pour le développement économique, le centre de politique publique du Conference Board (CED), a également révélé que 44 % des répondants ajustent leurs plans d’affaires. Quatre-vingt-deux pour cent s’attendent à ce qu’une fermeture nuise à la solvabilité de l’Amérique. Et une majorité, 56 %, estime que les deux partis sont responsables.

L’enquête a porté sur plus de 70 PDG et administrateurs, entre le 25 septembre et le 28 septembreconcernant leurs attentes et leurs inquiétudes concernant une fermeture du gouvernement.

« Une fermeture du gouvernement doit être évitée pour protéger la crédibilité de la nation et éviter des conséquences économiques auto-infligées à un moment où l’économie reste vulnérable à de nouvelles perturbations », a déclaré le Dr. Lori Esposito Murray, président de DEC. « Une priorité de premier ordre doit être que le Congrès adopte un projet de loi de financement à court terme pour garantir que le gouvernement reste ouvert, alors qu’il poursuit son travail sur le financement de l’année à venir. Mais, plus important encore, le Congrès doit sortir de ce tourbillon d’irresponsabilité budgétaire qui a a conduit à une dette nationale démesurée et à des déficits perpétuels. DEC réitère avec force son appel à la création d’une commission bipartite du Congrès sur la responsabilité budgétaire – une solution avec laquelle 87 % de nos répondants sont d’accord.

Les points saillants de la nouvelle enquête comprennent :

IMPACT ECONOMIQUE:

91 % des personnes interrogées craignent qu’une fermeture du gouvernement de plus de quelques jours n’ait un impact négatif sur l’économie. 42% sont très inquiets 49% sont quelque peu inquiets 8% ne sont pas du tout concernés

AJUSTER LES PLANS D’AFFAIRES :

44 % des personnes interrogées ajustent leurs plans d’affaires pour se préparer à un arrêt. 1 % ajustent considérablement leurs plans d’affaires 43 % ajustent modérément leurs plans d’affaires 55 % n’ajustent pas du tout leurs plans d’affaires

SOLVABILITÉ :

82 % des personnes interrogées craignent que la fermeture du gouvernement n’affecte négativement la solvabilité des États-Unis. 41% sont très inquiets 41% sont quelque peu inquiets 18% ne sont pas du tout concernés

À QUI EST À blâmer :

56 % des personnes interrogées pensent que les démocrates et les républicains sont responsables de la fermeture du gouvernement. 38 % pensent que les Républicains sont seuls responsables 6 % pensent que les démocrates sont seuls responsables 56 % pensent que les deux parties sont responsables

SOLUTION À LONG TERME:

87 % des personnes interrogées pensent qu’une commission bipartite du Congrès sur la responsabilité budgétaire pourrait contribuer à réduire la dette nationale. 39 % pensent qu’une commission serait très efficace 48 % pensent qu’une commission serait moyennement efficace 13 % pensent qu’une commission ne serait pas efficace du tout



