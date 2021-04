Alors que les manifestants défilaient dans les rues, les entreprises ont été soumises à un examen minutieux de leurs propres résultats en matière d’équité raciale. Ils ont été poussés à faire plus que simplement publier des déclarations – incitant une série d’engagements d’entreprise allant de la refonte de la façon dont les entreprises recrutent et embauchent des employés noirs à l’appui à la formation obligatoire à la désescalade pour la police.

Le printemps dernier, le meurtre de Floyd a catalysé les manifestations de Black Lives Matter à travers le pays et le monde entier. Une vidéo prise par une jeune spectatrice, Darnella Frazier, à l’extérieur d’un dépanneur de Minneapolis, a montré Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes. Dans les derniers instants de Floyd, il a eu du mal à respirer et a appelé sa mère.

Dans des tweets, des déclarations d’entreprises et des lettres à leurs employés, certains des plus grands chefs d’entreprise du pays expriment leur soulagement face au verdict de culpabilité dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Ils demandent également au pays de continuer à lutter contre le racisme systémique et à réformer la police.

« Il existe d’innombrables exemples de violence contre les hommes et les femmes noirs qui ne se terminent pas ainsi. Au cours de l’année écoulée, un certain nombre de meurtres brutaux et insensés de Noirs américains – d’Ahmaud Arbery et Breonna Taylor à Daunte Wright et bien d’autres – le rappellent de la dure réalité et de la persistance du racisme systémique dans notre pays. Ils ont suscité la colère, la prise de conscience et le dialogue, mais pas le changement nécessaire pour remédier à l’injustice dans nos communautés et institutions. En tant que compagnie aérienne, nous accueillons des personnes de toutes races, ethnies et origines ensemble tous les jours. «

« Nous croyons que la vie des Noirs est importante. Nous savons qu’il y a encore du travail à faire pour parvenir à la justice raciale et à l’équité dans notre société, et nous restons engagés dans ce chemin. »

– Extraits d’une lettre envoyée aux employés mardi soir par American Airlines dirigeants, PDG Doug Parker, président Robert Isom et Cedric Rockamore, vice-président des opérations humaines mondiales et de la diversité et de l’inclusion