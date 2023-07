Les chefs d’entreprise s’engagent à embaucher plus de talents locaux et d’anciens retardataires plutôt que de compter sur des travailleurs migrants moins chers

Les MINISTRES sont confrontés à des appels pour donner aux patrons des incitations telles qu’un congé de 12 mois du paiement de l’assurance nationale pour embaucher des groupes marginalisés.

Les chefs d’entreprise veulent embaucher des Britanniques issus de milieux défavorisés plutôt que d’embaucher de nouveaux travailleurs étrangers, révèle une nouvelle enquête.

Sept entrepreneurs sur dix souhaitent embaucher des employés locaux handicapés ou ayant un casier judiciaire pour aider à pourvoir les 1,1 million de postes vacants.

Une étude d’un an révèle que les employeurs ne parviennent pas à combler les lacunes en matière d’emploi, ce qui bloque souvent ceux qui ont été condamnés, 83 % des ex-délinquants ne travaillant pas 12 mois après leur sortie de prison.

Les patrons de Greggs et Timpson se sont associés à l’association caritative ReGenerate pour lancer le Good Jobs Project afin de trouver une solution à la crise des postes vacants.

Roisin Currie, directeur général de Greggs, a déclaré : « En ne négligeant pas les employés potentiels – que ce soit en raison de leur passé ou de leur handicap – nous pouvons sélectionner la bonne personne et les développer à leur plein potentiel.

« Nous travaillons avec des personnes qui sortent de prison depuis plusieurs années grâce à notre programme dédié Fresh Start.

« La passion et l’énergie pour le travail qui émanent des personnes qui ont la possibilité de démarrer leur carrière ou de changer leur vie sont évidentes pour tous et en tant qu’entreprise, nous nous sentons extrêmement motivés à faire tout ce que nous pouvons pour donner à ces gens un nouveau départ.

James Timpson, patron de Timpson, a déclaré que cette décision était une « évidence ». Il a déclaré: «Il est trop facile pour les personnes talentueuses d’être tenues à distance car elles peuvent avoir un casier judiciaire, être neurodivergentes ou avoir un handicap physique.

« J’ai pu constater de visu à quel point le fait de regarder au-delà de ces problèmes et d’embaucher uniquement du talent et du caractère profite non seulement à la société en donnant aux gens une seconde chance, mais aide également les entreprises à prospérer. »

Ed Boyd, directeur général de ReGenerate, a déclaré que beaucoup n’ont aucune chance car ils ont un handicap ou un casier judiciaire, déclare : « La solution à la pénurie record de main-d’œuvre au Royaume-Uni se cache à la vue de tous.

« Pourtant, ces personnes pourraient être d’excellents employés et apporter une contribution majeure au succès des entreprises. C’est un vrai gagnant-gagnant. »