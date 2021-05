Les chefs d’entreprise se battent contre la loi électorale dans les coulisses après les attaques du GOP

Les dirigeants tentent d’influencer les législateurs aux niveaux des États et du gouvernement fédéral, y compris le plaidoyer en faveur des droits de vote de John Lewis soutenus par les démocrates et des actes pour le peuple au Congrès.

Des entreprises telles que Coca-Cola et des organisations telles que la Major League Baseball ont protesté contre la loi géorgienne. Les responsables du GOP dans d’autres États, y compris le Texas, ont fait pression sur une législation critiquée par les démocrates et les militants des droits de vote.

Depuis le tollé suscité plus tôt cette année par l’adoption de la nouvelle loi sur le vote en Géorgie, qui, selon les critiques, cible injustement les minorités, de nombreux dirigeants et entreprises expriment désormais leurs préoccupations en privé, selon plusieurs personnes informées sur la question. Certains cadres ont déclaré qu’ils craignaient que les lois puissent nuire à leurs employés.

La nouvelle loi de vote en Géorgie, selon une analyse , crée des directives plus strictes sur l’identification acceptable des électeurs, une limitation du nombre de boîtes de dépôt dans certains comtés et une interdiction effective des groupes tiers de distribuer de l’eau aux personnes qui se tiennent en ligne aux urnes.

L’effort dans les coulisses vient également après que des centaines de chefs d’entreprise et de sociétés ont signé un déclaration publique s’opposant à «toute législation ou mesure discriminatoire qui restreint ou empêche tout électeur éligible d’avoir une chance égale et équitable de voter».

«Il y a un vrai travail dans les coulisses pour essayer d’obtenir des entreprises qui ont décidé: ‘Hé, affronter publiquement les dirigeants républicains n’est pas la meilleure tactique’, et a décidé de travailler avec des lobbyistes dans les coulisses pour se débarrasser de certaines de ces dispositions est une meilleure voie », a déclaré jeudi Tom Rogers, l’ancien PDG de TiVo et un ancien dirigeant de NBC qui a aidé à fonder CNBC et MSNBC. Rogers a déclaré qu’il avait été en contact avec les dirigeants impliqués dans l’effort.

Le passage aux campagnes dans les coulisses intervient après que les principaux républicains, y compris les dirigeants du Texas et de la Géorgie, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, aient critiqué les chefs d’entreprise pour avoir pris position contre les lois électorales.

Patrick a déclaré en avril qu’il avait entendu un Exécutif d’American Airlines qui lui a apparemment dit que la société allait s’opposer à la législation de vote dans un projet de loi d’État. En avril, The Texas Tribune dit le projet de loi, s’il est signé dans la loi, « limiterait les heures de vote anticipé prolongées, interdirait le vote au volant et rendrait illégal pour les responsables électoraux locaux d’envoyer de manière proactive des demandes de vote par courrier aux électeurs, même s’ils sont éligibles. »

Un autre effort au Texas renvoie à une lettre qui a été signée par plus de 180 chefs d’entreprises et de communautés locales, ainsi que 50 entreprises, y compris American Airlines, a rapporté NBC News plus tôt ce mois-ci. le appels de lettres sur «tous les dirigeants élus du Texas pour soutenir les réformes qui rendent la démocratie plus accessible et s’opposer à tout changement qui restreindrait l’accès des électeurs éligibles au scrutin».

« Bien que l’intégrité du vote soit essentielle au processus électoral, une chance égale et équitable pour tous les Américains de voter ne peut en aucun cas être diminuée, et nous soutenons sans réserve les efforts visant à aider tous à exercer ce droit fondamental », lit-on en partie dans le communiqué.

Suite à l’adoption de ce projet de loi, la NCAA tiré au moins sept matchs de championnat collégiaux de Caroline du Nord et les a déplacés ailleurs. Le projet de loi a ensuite été abrogé et le La NCAA a par la suite levé son interdiction.

Certaines de ces mesures vont au-delà des déclarations publiques plus larges que de nombreuses entreprises ont signées, ont déclaré Sonnenfeld et d’autres. Dans de nombreux cas, les entreprises tentent de jouer un rôle d’équilibre en répondant aux lois qu’elles jugent restrictives et peut-être inconstitutionnelles, tout en essayant également de se présenter comme non partisanes.

Alors que plusieurs sociétés luttent contre les diverses lois de vote soutenues par le GOP dans certains États, des efforts sont également déployés pour obtenir le soutien des entreprises pour deux projets de loi fédéraux différents sur les droits de vote.

Les chefs d’entreprise, ainsi que le groupe d’inscription des électeurs soutenu par Michelle Obama, When We All Vote, et leurs alliés, y compris certaines entreprises membres de Time to Vote, rédigent une déclaration en faveur de la loi pour le peuple, selon des personnes proches de le déménagement.

Time to Vote to se présente comme un «effort non partisan pour les entreprises qui veulent contribuer au changement de culture nécessaire pour accroître la participation des électeurs aux élections de notre pays». Plus de 700 entreprises, selon le site Web de Time to Vote, ont rejoint l’organisation, notamment Bank of America, Nike, Discovery et ViacomCBS.

La loi pour le peuple a récemment été adoptée par la Chambre dirigée par les démocrates et est actuellement examinée par un Sénat également divisé. Experts au Centre Brennan disent que cela « freinerait la suppression des électeurs et faciliterait l’inscription de tous les Américains pour voter et voter. Cela interdirait le gerrymandering partisan des districts du Congrès ».

Un représentant de When We All Vote a refusé de commenter davantage.

Les entreprises envisagent également de signer une lettre aux législateurs du Congrès qui appuierait la loi sur les droits de vote de John Lewis, selon une personne directement impliquée dans la planification. Si elle est introduite et adoptée plus tard, la loi contribuerait à limiter les restrictions de vote.

Les deux lois sont confrontées à de longues difficultés au Sénat.

Les entreprises qui ont manifesté leur volonté de signer la lettre pour soutenir la loi sur le droit de vote comprennent la société de paiement PayPal, le géant de la technologie Salesforce et la société de confiserie et d’aliments pour animaux de compagnie Mars, a déclaré cette personne.

Ces sociétés n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.