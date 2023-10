Les chefs d’entreprise s’attaquent à la violence à Warren | Actualités, Sports, Emplois

WARREN — Une préoccupation concernant la sécurité dans le centre-ville de Warren a attiré une foule d’environ 40 propriétaires d’entreprises et résidents appelant les dirigeants de la ville à prendre des mesures stratégiques pour lutter contre la violence.

Une partie de ce plan appelait les hommes et les femmes d’affaires réunis à l’intérieur du Robins Theatre à s’organiser et à partager leurs points de vue sur ce à quoi devrait ressembler cette action et sur les prochaines étapes pour la mener à bien.

La réunion était organisée par Paul Clouser, propriétaire de National Fire and Water Repair ; Josh Nativio, directeur de All American Cards and Comics ; et Jim DiCenso, représentant le Downtown Development Group.

Plusieurs propriétaires d’entreprises du centre-ville de Warren ont partagé leur frustration suite à deux fusillades survenues dans le centre-ville de la ville cette année et ont appelé à davantage de mesures de sécurité, notamment à une plus grande présence policière. Ils ont également discuté de la question du fléau et du problème des sans-abri dans le centre-ville.

Les dirigeants locaux ont évoqué des violences début juin, lorsque trois adolescents ont été abattus après une dispute qui a commencé dans un festival se déroulant dans le centre-ville et s’est propagée dans le quartier de l’ancien restaurant Burger King, près de Main Avenue SW et South Street SW.

Un autre incident s’est produit en septembre, lorsqu’un homme a été abattu près du Horseshoe Bar, à quelques pas de l’endroit où a eu lieu la réunion de mardi.

Nate Barker, propriétaire de West & Main, a déclaré que les progrès dans la construction du centre-ville avec des choses à faire sont noyés par « des fusillades, des sans-abri, du fléau et des ordures ».

Clouser a accepté, « Des dizaines de millions de dollars investis. C’est ce qu’il a fallu pour que les gens commencent à venir au centre-ville et deux fusillades peuvent annuler tout cela. »

À l’approche des fêtes de fin d’année, la criminalité est l’une des préoccupations de Rosalyn Hill, propriétaire du 5 Grands Boutique sur High Street, en activité au centre-ville depuis 13 ans.

« Nous voulons que les gens viennent au centre-ville et fassent leurs achats » » dit Hill. « Mais si les habitants de Howland ont peur de venir au centre-ville de Warren, c’est un problème. »

Kristin Riley, candidate républicaine pour le 4e arrondissement du conseil municipal de Warren, a déclaré qu’elle avait déménagé du Texas à Washington Street il y a plus de huit ans et a déclaré qu’elle avait ignoré les histoires qui lui avaient été racontées sur les problèmes de Warren. Elle a déclaré qu’elle n’avait elle-même rencontré aucun problème jusqu’à ces dernières années.

« Puis les prostituées sont arrivées, puis les gens qui ont fait une overdose dans la cour de notre voisin âgé et les gens qui ont essayé d’entrer dans notre maison », » dit Riley.

Elle a déclaré au public qu’au cours de l’année écoulée, il y a eu quatre fusillades rien que dans sa région.

« Si vous voulez inciter les gens à vivre ici et à y rester en tant que propriétaires fonciers, ce qui constituerait une assiette fiscale plus stable, je pense que nous devons rendre les choses plus sûres », » a déclaré Riley, appelant à la fois la police et les responsables de la ville à faire davantage.

Malgré les inquiétudes, un thème commun de la réunion était : « Qu’allons-nous faire à ce sujet? »

Steve Lewis, propriétaire de Midwest Ventures and Consulting LLC, un groupe local d’investissement et de gestion immobilière qui a acheté l’immeuble Huntington au centre-ville de Warren, a également pris la parole.

Lewis a suggéré que les participants réduisent l’organisation et se réduisent à quelques représentants au lieu de la quarantaine environ. À partir de là, il a suggéré au groupe réduit de propriétaires d’entreprises et d’actionnaires de travailler avec les dirigeants de la ville pour offrir leurs conseils et coopérer avec les responsables municipaux sur des solutions stratégiques, sans se montrer combatifs avec eux.

« Il y a beaucoup de talents dans cette salle qui peuvent aider à rassembler cela de manière organisée et à le présenter à l’administration de manière très cohérente. Et je pense que nous obtiendrons des résultats. dit Lewis.

Avant la réunion, les participants ont reçu un questionnaire pour citer certaines de leurs préoccupations spécifiques.

Ces réponses et les suggestions proposées lors de la réunion, a déclaré Clouser, seront utilisées pour rassembler un ensemble structuré d’arguments à présenter aux responsables municipaux à l’avenir.

« Si cette ville veut faire ce qu’elle peut faire et libérer le potentiel dans lequel les citoyens ont investi à juste titre, la seule façon d’y parvenir est d’avoir un leadership à un certain niveau pour y parvenir. » dit Clouser.







