Les chefs d’entreprise financent les négationnistes électoraux dans les courses du secrétaire d’État

Plus de deux douzaines de chefs d’entreprise et d’entreprises font discrètement des dons aux campagnes d’au moins quatre républicains qui ont poussé de fausses déclarations sur les résultats des élections de 2020 tout en se présentant pour devenir secrétaires d’État, selon un examen des divulgations du financement des campagnes d’État.

Les candidats au poste de secrétaire d’État de Jim Marchant, Mark Finchem, Kristina Karamo et Chuck Gray – tous soutenus par l’ancien président Donald Trump – ont contesté les résultats des élections de 2020 pendant la campagne électorale. S’ils sont élus, ils pourraient avoir le contrôle administratif ultime sur les processus électoraux de leurs États.

Marchant est candidat au poste de secrétaire d’État du Nevada, tandis que Finchem et Karamo visent le même poste en Arizona et au Michigan, respectivement. Gray se bat pour être le prochain secrétaire d’État du Wyoming.

Le Nevada, l’Arizona et le Michigan sont chacun considérés comme des États swing lors des élections présidentielles, et Trump a perdu face au président Joe Biden dans ces trois États. L’ancien président et ses alliés ont intenté des poursuites pour contester les résultats dans ces États, uniquement pour que les tribunaux les rejettent.

Si les candidats gagnaient, ils auraient un rôle essentiel à la fois dans l’administration des élections et dans le dépouillement des bulletins de vote en 2024 – lorsque Trump pourrait à nouveau mener le ticket présidentiel du GOP. Même s’ils ont répandu des affirmations démystifiées sur les élections de 2020, les candidats ont trouvé des partisans aux poches profondes dans le monde des affaires.

Au-delà de ses parrainages, l’ancien président lui-même a apporté un soutien financier aux candidats. Son comité d’action politique, Save America, a fait don de 17 000 $ combinés aux campagnes Finchem, Marchant et Karamo, selon un rapport par le chien de garde de la campagne Issue One.

Les candidats ont fait écho aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles une fraude généralisée lui a coûté les élections de 2020 contre le président Joe Biden. Les allégations ont conduit à des dizaines de poursuites infructueuses tentant d’annuler les résultats de l’État et ont provoqué l’émeute meurtrière du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Malgré le fait qu’ils ont adopté de fausses conspirations électorales, les candidats ont reçu des dons de chefs d’entreprise de divers secteurs. Ces responsables commerciaux ont commencé à financer les candidats au secrétariat d’État en août 2021 et ont poursuivi leurs dons jusqu’en septembre., selon les registres de l’état.

Au total, les 12 Les candidats au secrétaire d’État qui ont contesté les résultats des élections de 2020 ont collecté au moins 5,8 millions de dollars au cours du cycle électoral de deux ans de 2022, a déclaré Michael Beckel, directeur de recherche chez Issue One, dans un tweet. Les autres candidats républicains qui ont nié les résultats des élections se présentent comme secrétaires d’État dans l’Alabama, l’Indiana, le Connecticut, le Minnesota, le Massachusetts, le Nouveau-Mexique, le Vermont et le Dakota du Sud.

Les donateurs les plus riches de Marchant, Finchem, Karamo et Gray comprennent Richard Uihlein, un magnat de la navigation et un mégadonateur conservateur ; Patrick Byrne, l’ancien PDG d’Overstock et l’élection actuelle denier; Jim Henry, le fondateur de la société de forage pétrolier et gazier Henry Resources ; Kyle Stallings, PDG de la société d’investissement pétrolier et gazier Desert Royalty ; Lewis Topper, un cadre de restauration rapide qui dirige Integrated Food Systems Inc. ; Matthew McKean, PDG de la société énergétique Frontier Applied Sciences ; Ben Friedman, le PDG du producteur de nourriture de restaurant Riviera Produce et Susan Gore, une héritière à la fortune Gore-Tex.

Tous les huit se sont combinés pour donner plus de 30 000 $, avec des dons depuis le début de l’année dernière répartis entre Marchant, Karamo, Gray et Finchem, selon les archives.

Mike Kalis, PDG de la société immobilière Great Lake Investments basée au Michigan, a donné 1 000 $ en septembre à la campagne de Karamo pour devenir secrétaire d’État du Michigan. Il a déclaré à CNBC qu’il soutenait Karamo pour sa position sur les élections – bien que bon nombre de ses affirmations aient été démenties.

“La raison numéro 1 pour laquelle je la soutiens est sa force à vouloir que nos élections soient intègres”, a déclaré Kalis dans un e-mail expliquant son don à Karamo.

Karamo a propagé de fausses conspirations électorales lors d’une se rallier mettant en vedette Trump plus tôt ce mois-ci. Elle a affirmé que son adversaire démocrate, la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, vise à “maintenir les morts sur les listes électorales” et “tente intentionnellement de corrompre le système électoral”.

Tous les autres donateurs mentionnés dans cette histoire n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Lorsqu’on lui a demandé de parler avec Jim Henry, le fondateur de Henry Resources, de la contribution à la campagne de Karamo, un représentant de l’entreprise a déclaré : “Eh bien, il n’est pas disponible pour le moment, mais merci d’avoir appelé”, puis a rapidement raccroché.

Beckel a noté dans un e-mail à CNBC que les donateurs pourraient donner aux candidats au secrétaire d’État une aide future pour des problèmes plus directement liés à leurs entreprises. Ceux-ci pourraient inclure leur gestion du Code de commerce uniforme – qui régit les transactions aux États-Unis – et le processus d’enregistrement des sociétés.

“Alors que les secrétaires d’État administrent généralement les élections, ces fonctionnaires ont également des responsabilités qui ont un impact sur le monde des affaires et sur la manière dont les affaires se déroulent dans un État”, a déclaré Beckel.