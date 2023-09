Les chefs d’entreprise exhortent Rishi Sunak, « hésitant », à dire la vérité sur HS2 alors qu’il évite les questions à 12 reprises

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les chefs d’entreprise britanniques ont exhorté Rishi Sunak à cesser de « tergiverser » et à révéler enfin l’avenir du HS2 après que le Premier ministre a refusé à 12 reprises d’exclure la suppression de la partie nord.

On craint de plus en plus que l’incertitude persistante n’incite les investisseurs à se retirer du Royaume-Uni, après L’indépendant a révélé pour la première fois les plans de M. Sunak et du chancelier Jeremy Hunt visant à réduire la ligne ferroviaire à grande vitesse.

Dans une série d’entretiens atroces avec la radio locale de la BBC, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans la phase 2 – et a plutôt suggéré que la réparation des nids-de-poule était la « priorité numéro un » et a blâmé Covid pour la faillite des chemins de fer.

Dans un message cinglant adressé à M. Sunak, Juergen Maier, vice-président du Northern Powerhouse Partnership, a déclaré : « Arrêtez de tergiverser – continuez. Les hésitations et les retards font grimper les coûts.

L’ancien patron de Siemens a déclaré L’indépendant que les investisseurs mondiaux avaient été effrayés par le manque de clarté sur l’avenir de HS2. « C’est préjudiciable pour les entreprises directement impliquées qui pourraient devoir réduire leurs activités, et cela nuit à la confiance des investisseurs qui cherchent où aller dans le monde. »

Il a ajouté : « Ils examinent notre manque de stratégie industrielle et se demandent s’ils peuvent investir au Royaume-Uni. Des conversations ont lieu dans toutes les salles de conférence. Le tramage est incroyablement inutile.

Manchester Airports Group est devenu le dernier grand groupe d’entreprises à appeler M. Sunak à « être clair », l’exhortant jeudi à s’engager à construire l’intégralité de la partie nord.

Ken O’Toole, le nouveau directeur général des aéroports, a déclaré que le Nord était « retenu depuis trop longtemps » par l’absence d’un réseau de transport intégré. Il a déclaré que le gouvernement Sunak « doit être clair dans son soutien à ces projets de transformation ».

Les chefs d’entreprise ont été frustrés lorsque M. Sunak a esquivé à plusieurs reprises les questions sur l’avenir du HS2 au cours d’une série d’entretiens préalables à la conférence – accusant Covid d’être responsable de la faillite des chemins de fer.

Rishi Sunak sous une pression croissante pour exposer ses plans pour HS2 (Getty Images)

Le Premier ministre a déclaré à la radio BBC que la pandémie a amené tout le monde à « cesser de voyager sur le réseau ferroviaire », ce qui a rendu l’exploitation des services ferroviaires « très difficile ».

Le chef conservateur a déclaré qu’il y avait des « piques dans le sol » sur la phase 1 – mais a refusé de dire s’il était engagé dans la phase 1, que The Independent a révélé que M. Sunak et M. Hunt envisageaient de mettre au rebut ou de se jeter dans les hautes herbes pour économiser de l’argent.

Henrietta Brealey, présidente de la Chambre de commerce de Birmingham, a déclaré à M. Sunak : « Soyez audacieux, ayez une vision et soyez convaincu que nous pouvons y parvenir. Ne vacillez pas au moment clé. Cela peut créer bien plus que l’investissement initial.

« L’incertitude est profondément frustrante », a-t-elle déclaré L’indépendant – soulignant les 400 entreprises et 8 000 emplois dans les West Midlands connectés à la chaîne d’approvisionnement HS2. « Les entreprises exigent de la clarté – elles ne peuvent pas s’engager en faveur de l’emploi et des investissements pour la phase 2. »

Alors que M. Sunak ne devrait pas présenter son plan de réduction des coûts avant le mois prochain, Chris Fletcher de la Chambre de commerce du Grand Manchester a également appelé M. Sunak à mettre fin à la « folie » de l’incertitude et à s’engager pleinement dans la partie nord.

« Pour une raison étrange, les gouvernements successifs, généralement dirigés par le Trésor, ont trouvé impossible de le laisser tranquille et de le laisser se construire », a-t-il déclaré. L’indépendant. « Les retards, les changements et la redéfinition qui en ont résulté ont ajouté des coûts supplémentaires et inutiles. »

Jeremy Hunt et Sunak envisageraient un report de sept ans (PENNSYLVANIE)

Mark Reynolds, le patron de l’entreprise qui construit la nouvelle gare londonienne du HS2, a également adressé un message cinglant à M. Sunak sur le « court-termisme » – disant que « nous finirons tous dans une situation pire » si le projet est réduit.

Le directeur général du groupe Mace, la société chargée du réaménagement d’Euston, a déclaré L’indépendant que les entreprises « ont besoin de certitude », ajoutant : « Les entreprises ont pris des décisions importantes basées sur l’hypothèse que de nouvelles capacités ferroviaires indispensables seront construites. »

M. Reynolds a ajouté : « Prendre une décision à court terme visant à supprimer cela laissera de nombreuses entreprises dans tout le pays incapables de convaincre les actionnaires ou les investisseurs à l’avenir qu’investir dans l’expansion ou la croissance est le bon choix – et nous finirons tous par pire. »

Kate Nicholls, directrice du secteur de l’hôtellerie au Royaume-Uni, a déclaré que les pubs, les clubs et les restaurants « attendaient avec impatience » la décision de M. Sunak. Elle a déclaré que Northern Powerhouse Rail « est aussi important, sinon plus, que HS2 » pour les entreprises, car relier les villes du Nord constituerait un énorme « coup de pouce ».

Travaux sur HS2 à la gare de Curzon Street, Birmingham (Getty Images)

Pendant ce temps, l’ancien président de HS2 a riposté aux allégations de coûts du gouvernement de M. Sunak – accusant les ministres conservateurs « à courte vue » d’être responsables de la hausse vertigineuse des prix du projet ferroviaire à grande vitesse.

L’ancien président de HS2, Allan Cook – qui a dirigé le projet entre 2018 et 2021 – a accusé le gouvernement de tenter d’esquiver ses responsabilités et a affirmé que ce serait un « gaspillage d’argent scandaleux » si M. Sunak et M. Hunt mettaient fin à la ligne à Birmingham. .

« Des représentants du Trésor et du département des transports siégeaient au conseil d’administration de HS2 pendant mon mandat de président », a déclaré M. Cook au Mail. Interrogé sur l’idée que les dirigeants se comportaient comme des « enfants avec la carte de crédit en or », il a répondu : « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ».

M. Sunak envisagerait une option pour apaiser une réaction négative des conservateurs en jetant la route Birmingham-Manchester dans les herbes hautes en la retardant jusqu’à sept ans.

Il y a eu des indications qu’il pourrait annoncer une série d’améliorations des transports régionaux dans le but de limiter les retombées politiques – notamment en proposant le Northern Powerhouse Rail entre Manchester et Leeds.

Jeudi, le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen, a semblé offrir à M. Sunak son soutien aux réductions en qualifiant le HS2 d’« éléphant blanc » et en condamnant son coût « ridicule ».

Il a affirmé que « si nous réaffections l’argent, nous pourrions réaliser intégralement la NPR et donner à chaque dirigeant du Nord suffisamment d’argent pour transformer les transports locaux dans sa région tout en permettant aux contribuables d’économiser 80 milliards de livres sterling ».

Les principaux conservateurs du mur rouge de l’influent Northern Research Group ont indiqué qu’ils étaient prêts à accepter un retard dans la partie nord du HS2 – à condition que le Premier ministre s’engage dans des projets ferroviaires est-ouest.

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a suggéré qu’il pourrait être ouvert à un retard – si le gouvernement s’engage sur un tronçon du HS2 entre l’aéroport de Manchester et Manchester Piccadilly.