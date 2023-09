Les chefs d’entreprise exhortent les travaillistes à envisager un nouveau projet d’adhésion à l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Les chefs d’entreprise ont exhorté le leader travailliste Sir Keir Starmer à envisager un plan audacieux visant à ramener la Grande-Bretagne dans l’orbite de l’UE par le biais d’une « adhésion associée ».

Les gouvernements français et allemand ont commandé un rapport recommandant un nouveau niveau extérieur pour les non-membres, qui pourrait être ouvert au Royaume-Uni dans le but de forger des liens économiques plus étroits.

Dans le cadre du plan d’adhésion associée, les pays périphériques devraient contribuer au budget annuel de l’UE en échange de leur « participation » au marché unique du bloc.

Les travaillistes ont insisté sur le fait que l’idée était « non viable » – mais Sir Keir a haussé les sourcils lorsqu’il a appris qu’il avait déclaré à ses collègues dirigeants lors d’une conférence au Canada que « nous ne voulons pas nous écarter » des règles de l’UE.

Les chefs du commerce britanniques frustrés par les formalités administratives du Brexit ont déclaré L’indépendant ils ont accueilli favorablement l’idée de devenir membre associé – affirmant qu’il serait « fantastique » de supprimer les barrières tarifaires et de réduire les frictions actuelles.

C’est arrivé comme L’indépendant a révélé que Sir Keir et le président français Emmanuel Macron ont tenu des discussions secrètes sur le Brexit à Paris et ont « abordé toutes les questions difficiles, pas seulement des plaisanteries » – bien que Sir Keir ait exclu de rejoindre le bloc si les travaillistes accédaient au pouvoir.

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association (BMPA), a déclaré : « Tout ce qui rendrait les échanges commerciaux avec l’UE plus fluides serait une bonne chose – ce serait une grande amélioration par rapport à ce que nous avons. »

Il a ajouté : « J’aimerais penser que le parti travailliste et tous les partis garderaient un esprit ouvert quant à l’adhésion associée. En matière de réglementation et de normes, nous nous comportons actuellement comme si nous étions en Europe, mais avec toute cette bureaucratie et ces coûts qui nuisent à la productivité et aggravent l’inflation.»

Le BMPA a soutenu le projet du Labour visant à rechercher un nouvel accord vétérinaire visant à supprimer certains contrôles agricoles et alimentaires lorsque l’accord de Boris Johnson sur le Brexit – l’accord de commerce et de coopération (TCA) – sera révisé en 2025.

Mais M. Allen a déclaré qu’il valait la peine d’aller plus loin et d’explorer l’option d’une adhésion associée si cela signifiait un alignement plus large sur les règles de l’UE.

« Nous souhaiterions un alignement complet de la réglementation », a déclaré M. Allen. « Cela rendrait les choses beaucoup plus faciles. Nous pourrions encore, comme le fait la Suisse, discuter avec l’UE de la manière dont nous aimerions diverger à certains intervalles.»

Keir Starmer a rencontré Emmanuel Macron à Paris (Laurent Blevennec/Présidence de la République)

Shane Brennan, directeur général de la Cold Chain Federation, a déclaré que la chaîne d’approvisionnement alimentaire britannique avait beaucoup souffert depuis l’entrée en vigueur de vagues de nouvelles règles confuses avec le Brexit.

« Un modèle qui verrait un accord économique plus sensé entre les deux parties serait fantastique – bien meilleur que les six dernières années. D’un point de vue commercial, nous souhaitons que le Royaume-Uni et l’UE soient aussi coopératifs que possible », a-t-il déclaré.

Mais le leader de la chaîne d’approvisionnement a averti qu’un alignement complet de la réglementation ferait de la Grande-Bretagne un « preneur de règles » – peu susceptible d’être populaire auprès des gouvernements travaillistes ou conservateurs. M. Brennan a déclaré qu’un accord « d’équivalence » sur mesure sur certaines réglementations mutuellement partagées pourrait être préférable.

Le chef de la Fédération de la chaîne du froid a ajouté : « Tout est une question de détails. Si l’adhésion associée concerne l’équivalence réglementaire, afin d’éliminer une grande partie des frictions dans la circulation des marchandises, ce serait intéressant.

Douvres a été confrontée à des perturbations commerciales continues à la suite du Brexit (Ben Stansall/AFP via Getty Images)

William Bain, responsable du commerce à la Chambre de commerce britannique, a déclaré que l’adhésion associée était une « idée intéressante » – mais a déclaré que le Royaume-Uni restait « considérablement en bas de la liste » en ce qui concerne le désir de l’UE d’ouvrir des négociations sur une nouvelle relation commerciale. .

Interrogé sur la possibilité que les travaillistes reprennent l’idée, M. Bain a déclaré : « Une nouvelle dynamique politique peut changer les choses, mais il est difficile de voir une quelconque volonté à Bruxelles pour le moment de réécrire substantiellement l’ATC ou de parvenir à un accord sur mesure. .»

L’Allemagne et la France ont commandé un projet de refonte de l’UE baptisé « l’oignon de Macron » qui créerait trois nouveaux niveaux. Les États les plus alignés formeraient un « cercle intérieur », un groupe secondaire de membres les moins intégrés et un groupe extérieur de non-membres ayant accès au marché unique.

Une source diplomatique européenne a déclaré Les temps le plan a été conçu en pensant aux travaillistes, bien que Sir Keir ait exclu la réintégration du marché unique de l’UE.

Un clip vidéo d’un événement au Canada montrait Sir Keir suggérant que le Royaume-Uni pourrait avoir des relations économiques plus fortes sous le régime travailliste parce que le parti avait les mêmes idées que Bruxelles en matière de réglementation.

« La plupart des conflits avec le Royaume-Uni se déroulent en dehors du Royaume-Uni. [sic] cela se pose dans la mesure où le Royaume-Uni veut diverger et faire des choses différentes du reste de nos partenaires européens », a déclaré le leader travailliste.

Il a ajouté : « En fait, nous ne voulons pas diverger, nous ne voulons pas abaisser les normes, nous ne voulons pas détruire les normes environnementales, les normes de travail pour les personnes qui travaillent, les normes alimentaires et tout le reste. »

Les conservateurs ont accusé Sir Keir de comploter pour « défaire » le Brexit. Il a déclaré : « Je pense que ce genre de commentaires sur le fait de ne pas vouloir diverger inquiétera beaucoup de gens car ce qu’il veut vraiment faire, c’est défaire le Brexit.

« Et nous allons faire du Brexit un énorme succès. Nous avons déjà commencé à le faire. Et il y a bien d’autres choses à venir.

« Nous voulons être de bons amis avec nos voisins d’outre-Manche. Mais je pense que toute suggestion selon laquelle vous souhaiteriez aligner nos lois et nos réglementations sur celles de l’UE inquiéterait beaucoup de ceux qui ont voté pour le Brexit.»