Les chefs d’entreprise disent que la récession imminente sera courte et brutale: KPMG

« Les PDG du monde entier font preuve d’une confiance, d’un courage et d’une ténacité accrus pour surmonter les impacts économiques à court terme sur leurs entreprises, comme en témoignent leur confiance croissante dans l’économie mondiale et leur optimisme sur un horizon de trois ans », a déclaré l’associé directeur de KPMG Singapour, Ong Pang Thyé.

Cela dit, les PDG se sont montrés plus optimistes par rapport au début de l’année et ont déclaré qu’il y aurait des perspectives de croissance au cours des trois prochaines années.

Les PDG mondiaux anticipent une récession au cours des 12 prochains mois, selon une nouvelle enquête de la société de services professionnels KPMG, qui a déclaré que plus de la moitié des chefs d’entreprise interrogés s’attendent à ce que le ralentissement soit “léger et court”.

À l’échelle mondiale, les PDG voient également d’un œil favorable les fusions, les acquisitions et l’innovation, mais beaucoup craignent que les négociateurs “prennent un crayon beaucoup plus aiguisé vers les chiffres et se concentrent sur la création de valeur pour débloquer et suivre la valeur des transactions”, selon le rapport de KPMG.

Partout dans le monde, outre les récessions et l’impact économique de la hausse des taux d’intérêt, les PDG s’inquiètent également de la fatigue pandémique, a déclaré KPMG.

En plus des défis immédiats tels qu’une récession, les chefs d’entreprise affirment qu’ils restent sous pression pour assumer leurs responsabilités sociales plus larges face à l’examen public de leur objectif d’entreprise et de leurs responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).