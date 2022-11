Les chefs d’école pourraient licencier des enseignants ou réduire leurs heures de travail en raison d’une crise de financement

Les chefs d’ÉCOLE cherchent à éliminer les enseignants ou à réduire leurs heures en raison de la crise de financement, selon une enquête.

Les élèves pourraient manquer des clubs après l’école ou des voyages de classe alors que la moitié des chefs d’établissement cherchent à faire des coupes désespérées pour équilibrer les livres.

Les élèves pourraient manquer les clubs parascolaires alors que la moitié des chefs d’établissement cherchent à faire des coupes désespérées pour équilibrer les livres Crédit : Getty

Les deux tiers des chefs d’établissement déclarent qu’ils devront également licencier des assistants de classe ou réduire leur charge de travail face à la montée en flèche des coûts – ce qui pourrait entraîner une augmentation de la taille des classes.

Les écoles sont frappées par la hausse des coûts énergétiques et subissent l’impact des augmentations de salaire du personnel malgré l’absence d’argent supplémentaire du gouvernement.

Plus de onze mille chefs d’établissement ont participé à l’enquête, principalement des écoles primaires, 54 % d’entre eux déclarant qu’ils entreraient en déficit sans faire de nouvelles coupes.

Paul Whiteman, patron du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Les écoles sont frappées par une tempête de coûts parfaite.

« Les seules choses qui restent à couper sont celles qui auront un réel impact immédiat sur les enfants – et en particulier sur ceux qui sont déjà les plus défavorisés et les plus vulnérables.

«Cela va à l’encontre de tout ce que les chefs d’établissement recherchent, et la colère et le désespoir que j’entends de la part de mes membres sont sans précédent.

Pendant ce temps, une étude commandée par MyTutor a révélé que 26% des chefs réduiraient les cours de rattrapage.

Florence Milner, directrice générale des écoles britanniques chez MyTutor, a déclaré: «Rattraper l’apprentissage perdu est extrêmement difficile.

« Mais c’est encore plus difficile lorsque les pressions financières sur les écoles sont si fortes.

“Les contraintes budgétaires sont plus fortes que jamais et ont un impact significatif sur nos enfants les plus vulnérables.”