Les chefs d’échecs lancent une enquête après les allégations de tricherie du champion du monde

La FIDE enquêtera sur la fureur impliquant Magnus Carlsen et Hans Niemann

La Fédération internationale des échecs (FIDE) formera un panel de trois personnes pour examiner les allégations du champion du monde Magnus Carlsen selon lesquelles l’adolescent américain Hans Niemann aurait triché.

La défaite de Carlsen face à Niemann a poussé le Norvégien à se retirer de la Sinquefield Cup à St Louis au début du mois et a déclenché des allégations de personnalités respectées telles que Hikaru Nakamura selon lesquelles Niemann avait triché.

Poursuivant la fureur, Carlsen a démissionné de la Julius Baer Generation Cup après avoir effectué un seul coup contre Niemann dans un jeu en ligne.

Lundi sur Twitter, Carlsen a déclaré qu’il pensait que Niemann avait “a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis.”

Le jeune a avoué avoir triché en ligne dans le passé, ce qui l’avait auparavant banni de chess.com, mais nie l’avoir fait dans les jeux over-the-board.

La FIDE s’est engagée à se pencher sur la débâcle jeudi soir et a révélé des plans pour un “double” enquête “vérifier les affirmations du champion du monde de tricherie présumée par Niemann et l’auto-déclaration de Niemann concernant la tricherie en ligne.”

“Le panel garantira une décision équitable, protégeant les droits des deux parties pendant l’enquête”, FIDE ajouté.

La FIDE, dirigée par le Russe Arkady Dvorkovich, a expliqué que trois membres de sa commission formeront le panel, mais qu’il sera également possible de demander une consultation avec des experts externes. “partout où une analyse est requise.”

La FIDE a souligné une déclaration de la présidente du fair-play, Salomeja Zaksaite, qui a déclaré que le corps était “prêt à examiner les circonstances, à compiler et à analyser toutes les données et preuves disponibles, et à vérifier les faits et les allégations qui ont été rendus publics”.

Zaksaite a demandé au public “s’abstenir de spéculer sur les résultats et les sanctions potentielles jusqu’à ce que tous les faits disponibles soient bien examinés et qu’une enquête appropriée soit finalisée”.

Le scandale a fait les gros titres dans le monde entier ces dernières semaines, les utilisateurs de Twitch et Reddit plaisantant en disant que Niemann utilisait des superordinateurs à l’intérieur de perles anales pour lui donner les meilleurs coups à faire contre Carlsen par vibration.

Carlsen estime que les progrès excessifs de Niemann ont été “inhabituel,” disant qu’il « J’avais l’impression qu’il n’était pas tendu ou même qu’il ne se concentrait pas entièrement sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense que seule une poignée de joueurs peut faire » tout au long de leur rencontre de Sinquefield Cup.

“Je n’ai jamais triché dans un jeu par-dessus bord. S’ils veulent que je me déshabille complètement, je le ferai. Je m’en fiche. Parce que je sais que je suis propre », Niemann a déclaré pour sa défense.