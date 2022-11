Les chefs d’échecs empêchent la Russie d’organiser un match de championnat du monde

Le Russe Ian Nepomniachtchi affrontera le Chinois Ding Liren dans le match

La Russie ne pourra pas organiser le Championnat du monde d’échecs 2023 l’année prochaine en raison des recommandations du Comité international olympique (CIO), comme l’a confirmé le président de la Fédération internationale des échecs (FIDE), Arkady Dvorkovich.

Le CIO a exigé que la Russie n’accueille pas d’événements sportifs internationaux à la lumière de l’opération militaire lancée en Ukraine fin février.

Peu de temps après, il a également recommandé que les équipes, clubs et athlètes russes ne soient pas autorisés à participer à des événements internationaux. Cela a été pris en compte par un certain nombre de fédérations, mais certains sports, comme le tennis et les échecs, l’ont ignoré et ont permis à des joueurs individuels de concourir sous un statut neutre – ou dans le cas des échecs, sous le drapeau de la fédération de leur pays même en tant que Russe. les équipes nationales sont interdites.

Cela signifie que le Russe Ian Nepomniachtchi peut affronter le Chinois Ding Liren lors du Championnat du monde d’échecs 2023, ce qui a incité la Fédération russe des échecs à proposer d’accueillir la moitié des matchs à Moscou à la Galerie Tretiakov, l’autre moitié se déroulant dans la patrie de Ding.

Dans des propos tenus vendredi, cependant, Dvorkovich a versé de l’eau froide sur une telle perspective. “Nous ne pouvons pas organiser des championnats du monde en Russie [because of] la recommandation du CIO », il a dit.

« Nous ne voulons pas aggraver la situation à cet égard. Et à cet égard, la Chine n’est pas très juste [either]. Par conséquent, nous comptons sur un pays neutre.

Lire la suite L’ancien vice-Premier ministre russe réélu président de l’autorité des échecs de la FIDE

“Nous négocions maintenant” Dvorkovich a révélé. “Le Mexique est le principal concurrent, mais il y a quelques autres parties intéressées qui peuvent concourir. Nous prendrons une décision dans un mois. Nous prendrons une décision d’ici la fin de l’année. »

La dernière édition du Championnat du monde d’échecs s’est tenue à Dubaï et a vu Nepomniachtchi perdre face au champion en titre Magnus Carlsen fin 2021.

Nepomniachtchi a garanti une revanche contre le Norvégien en 2023 en remportant le Tournoi des Candidats. Mais lorsque Carlsen s’est retiré du championnat du monde d’échecs en juillet dernier, le finaliste des candidats, Ding, a été nommé pour prendre sa place.

Plus récemment, il y a près de quinze jours, Nepomniachtchi a subi une défaite décisive “Armageddon” face à Hikaru Nakamura lors de la finale du Championnat du monde FIDE Fischer Random 2022 à Reykjavik.