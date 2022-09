Les chefs de Whitehall s’apprêtent à utiliser du papier carbone pour les documents importants en cas de panne de courant en pleine crise

Les responsables du GOUVERNEMENT se préparent à utiliser du papier carbone pour faire des copies de documents importants si la Grande-Bretagne est frappée par des pannes dévastatrices.

Cela fait partie de la planification de Doomsday à travers Whitehall au milieu des craintes que la crise énergétique ne provoque des coupures de courant cet hiver.

Les chefs de Whitehall prévoient des pannes de courant dans le pire des cas Crédit : Alamy

Le papier carbone a été inventé en 1806 – avant que la reine Victoria n’accède au trône.

Mais maintenant, la plupart des ministres et des mandarins utilisent des e-mails et des photocopies pour les affaires officielles du gouvernement.

Un responsable a déclaré au Financial Times : « L’idée est que des gens courraient dans Whitehall pour distribuer des copies conformes de documents à des collègues d’autres départements ou agences, pour garder les gens en contact.

“Il s’agit de répondre aux préoccupations concernant la manière de maintenir la communication entre le gouvernement en cas de crise.”

L’ancien directeur général d’Energy UK a déclaré que Vladimir Poutine avait “joué” la “guerre économique” avec l’Occident.

Mais elle a déclaré que le choc brutal de l’invasion de l’Ukraine avait donné à la Grande-Bretagne le coup de pouce dont elle avait besoin pour prendre plus au sérieux la sécurité énergétique.

Angela Knight a déclaré à Times Radio : « Il (Poutine) joue extrêmement bien la guerre économique, il joue extrêmement bien la guerre psychologique.

« Nous avons paniqué en tant que pays – l’Europe a paniqué aussi – et ce n’est pas surprenant et je ne le critique pas.

“Je dis juste qu’en fait, au cours des 20 à 25 dernières années, il y a eu une vision de la politique énergétique qui a entraîné de nombreuses dépendances vis-à-vis des pays extérieurs et ils ne sont pas si amicaux.”

Elle a ajouté: “Je crois que nous avons besoin de plus de sécurité énergétique et je crois que nous avons besoin de plus de sécurité pour notre alimentation, et nous devons y arriver.”