Les chefs de prison annoncent qu’un aumônier païen effectuera des rituels pour les wiccans et les druides

Les patrons de PRISON font de la publicité pour un aumônier païen de 6 200 £ par an pour effectuer des rituels pour les wiccans et les druides.

Le HMP Ashfield dans le Gloucestershire a besoin d’un prêtre à temps partiel pour diriger des rites de passage et des ateliers utilisant des cristaux, des pentagrammes et une brindille flexible comme baguette.

Les chefs de prison font de la publicité pour un aumônier païen pour s’occuper des wiccans et des druides Crédit : Shutterstock

Le candidat retenu fournira des conseils, une pastorale et un bien-être spirituel aux détenus, au personnel et à leurs familles.

L’offre d’emploi dit : « L’aumônier païen assurera les soins religieux des prisonniers et du personnel dans la tradition de la foi païenne.

“Le titulaire du poste doit avoir la confiance et l’expertise nécessaires pour diriger des rituels ouverts, officier dans les rites de passage et organiser des ateliers pour les traditions païennes mixtes au sein du système carcéral.”

Une autre offre d’emploi montre des patrons de prison offrant 38 000 £ au pro rata pour qu’un deuxième aumônier païen travaille dans une prison du Yorkshire.

La position flexible signifie que le prêtre peut choisir dans quelle prison il travaille, y compris les prisons de Leeds, Doncaster et York ou une prison à Flockton ou Wealstun.

Le paganisme, y compris la Wicca, le Druidisme et l’Odinisme, est reconnu par le ministère de la Justice avec des conseils, les prêtres peuvent utiliser de l’encens, des colliers pentagrammes, des cristaux, un calice et une brindille flexible pour une baguette.

Les rituels honorent les saisons et la nature et comprennent souvent des chants et des danses.

Près de 2 000 prisonniers en Grande-Bretagne appartiennent à une religion en dehors des six principales confessions, selon les chiffres du ministère de la Justice.

Les détenus ont le droit de voir un aumônier de leur confession pendant une heure par semaine.

Il y a 74 000 païens au Royaume-Uni 13 000 wiccans, selon le recensement de 2021 de l’Office of National Statistics.

Les candidatures pour le poste d’aumônier païen au HMP Ashfield se clôturent le 27 février.