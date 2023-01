Les chefs de police s’excusent pour les échecs de Hillsborough après 34 ans

Au total, 96 fans de Liverpool ont été écrasés à mort lors de la catastrophe du stade de Hillsborough en 1989. Une victime est décédée en juillet 2021. Photo de Paul ELLIS / AFP) (Photo de PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Le National Police Chiefs ‘Council (NPCC) et le College of Policing britanniques ont présenté leurs excuses aux survivants et aux familles des victimes de la catastrophe du stade de Hillsborough en 1989 au cours de laquelle 97 supporters de Liverpool ont perdu la vie dans un écrasement.

La demi-finale de la FA Cup 1989 a été le théâtre de la pire catastrophe sportive de Grande-Bretagne lorsque 96 fans de Liverpool ont été écrasés à mort dans une enceinte surpeuplée et clôturée au niveau inférieur.

La 97e victime est décédée en juillet 2021 après avoir subi des lésions cérébrales graves et irréversibles.

La police a d’abord imputé la catastrophe aux fans ivres, une explication qui a toujours été rejetée par les survivants, les proches des victimes et la communauté de Liverpool au sens large qui ont passé des années à se battre pour découvrir ce qui s’était passé.

Des enquêtes ultérieures et une enquête indépendante ont dégagé les fans de toute responsabilité.

“La police a profondément laissé tomber les personnes endeuillées par la catastrophe de Hillsborough pendant de nombreuses années et nous sommes désolés que le service se soit si mal trompé”, a déclaré le chef de police Andy Marsh, PDG du College of Policing, dans un communiqué.

“Les défaillances de la police ont été la principale cause de la tragédie et ont continué à gâcher la vie des membres de la famille depuis.

“Lorsque le leadership était le plus nécessaire, les personnes endeuillées étaient souvent traitées de manière insensible et la réponse manquait de coordination et de surveillance.”

Martin Hewitt, le président du NPCC, a déclaré qu’il était “profondément désolé pour la perte tragique de vies” et pour “la douleur et la souffrance que les familles des 97 victimes ont endurées ce jour-là” et dans les années qui ont suivi.

« Collectivement, les changements apportés depuis la catastrophe de Hillsborough et en réponse au rapport du très révérend James Jones visent à garantir que les terribles échecs de la police commis le jour et par la suite ne se reproduisent plus jamais », a-t-il ajouté.

En 2019, l’ancien surintendant principal David Duckenfield, le commandant de la police chargé des opérations au stade, a été déclaré non coupable d’homicide involontaire, une décision qui avait choqué les survivants et les membres des familles des victimes.