Les chefs de police ont exprimé leurs excuses aux familles de la catastrophe de Hillsborough – mais les personnes touchées disent que c’était «34 ans trop tard»

Les chefs de la POLICE ont exprimé leurs excuses hier aux familles endeuillées de la catastrophe de Hillsborough en 1989 – mais les personnes touchées ont déclaré que c’était «34 ans trop tard».

Les officiers ont admis “des échecs profonds” et ont promis un “changement culturel” pour être plus honnêtes avec les victimes de tragédies à l’avenir.

Margaret Aspinall, mère de la victime James, 18 ans, a déclaré: “Nous sommes en 2023. Combien de temps faut-il pour publier un rapport?”

Un jeune fan de Liverpool brisé après la catastrophe de Hillsborough Crédit : PA : Association de la presse

Le constable en chef Andy Marsh a déclaré: «Nous nous sommes trompés. Les défaillances de la police ont été la principale cause de la tragédie ‘ Crédit : Getty

Mais la police et le gouvernement ont été critiqués pour ne pas aller plus loin et introduire une loi Hillsborough, qui protégerait les familles de l’injustice.

Il imposerait une obligation légale d’honnêteté aux fonctionnaires pendant toutes les formes d’enquêtes publiques et d’enquêtes criminelles.

Hier, dans une déclaration importante, la police a admis avoir aggravé le chagrin des 97 familles des victimes en n’étant pas ouverte sur les erreurs de la police qui ont conduit à l’écrasement de la foule lors d’une demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest.

Le constable en chef Andy Marsh, de l’organisme national de formation et de politique du College of Policing, a admis: «La police a profondément laissé tomber les personnes endeuillées par la catastrophe de Hillsborough pendant de nombreuses années et nous sommes désolés que le service se soit si mal trompé.

“Les défaillances de la police ont été la principale cause de la tragédie et ont continué à gâcher la vie des membres de la famille depuis.”

Mais Louise Brookes, dont le frère Andrew a été victime de la catastrophe, a déclaré que la réponse était “34 ans trop tard”.

Elle a ajouté : « Tant que les actions ne changeront pas au plus haut niveau, je ne pense pas que quoi que ce soit changera jamais.

«Mon principal problème a toujours été la raison pour laquelle certains de ces officiers vont jusqu’au bout, pour mentir et se couvrir et pour ne jamais être tenus responsables parce qu’ils savent qu’ils sont protégés par leurs forces, le gouvernement, l’establishment.

“Il n’est donc pas dans leur intérêt de dire la vérité.”

Des preuves découvertes ont révélé que des agents avaient tenté de minimiser le blâme placé sur la police en modifiant les déclarations et en essayant de modifier le compte rendu des événements lors de briefings aux médias.

Une enquête de 2016 a conclu que les victimes avaient été tuées illégalement au milieu d’une série d’erreurs policières lorsqu’elles ont été écrasées à l’extrémité de Liverpool du stade de Sheffield Wednesday.

Un rapport du Rt Rev James Jones, ancien évêque de Liverpool, sur les expériences des familles de Hillsborough a été publié en 2017 et a formulé 25 recommandations, dont 11 impliquant la police.

Il a déclaré à la BBC qu’il était “intolérable” pour les familles des victimes qu’il n’y ait toujours pas eu de réponse complète du gouvernement à son rapport.

Il a déclaré: “Pour eux, attendre si longtemps une réponse à ces 25 points ajoute à la douleur.”

Margaret Aspinall, dont le fils James a été tué à l’âge de 18 ans, a déclaré: “Nous sommes maintenant en 2023. Combien de temps faut-il pour lire un rapport et sortir vos conclusions sur ce que vous pensez qu’il devrait se passer?”

Peter Scarfe, président de la Hillsborough Survivors ‘Support Alliance, a déclaré que l’attente avait été “beaucoup trop longue” et que les réformes de la police devraient être inscrites dans la loi.

Il a ajouté: “C’est facile de dire:” Nous en avons tiré des leçons, nous allons corriger nos erreurs, nous nous assurerons que la responsabilité est là, nous ne pouvons pas dissimuler les choses “- mais sans loi, ils le peuvent. ”

La réponse de la police nationale a finalement été publiée hier à la suite d’affaires judiciaires prolongées.

Les flics ont annoncé que toutes les forces ont signé une charte qui garantit qu’elles reconnaissent quand des erreurs sont commises et ne “cherchent pas à défendre l’indéfendable”.

Un code de pratique est également en cours de création pour la conservation des dossiers après la perte et la destruction des rapports après Hillsborough.