Les chefs de parti prennent la route pour présenter leurs arguments aux électeurs

Le Premier ministre Rishi Sunak a enduré une journée de masochisme géographique alors qu’il se rendait en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Les travaillistes affirment qu’ils créeraient ce qu’ils appellent un « commandement de la sécurité des frontières » qui, selon eux, éliminerait les bandes criminelles et réduirait le nombre de personnes empruntant des petits bateaux pour traverser la Manche.

Les conservateurs affirment qu’ils font déjà quelque chose de similaire et M. Sunak a déclaré que le plan rwandais dissuaderait les gens d’entreprendre ce dangereux voyage.

On pensait que les ministres tenteraient de faire décoller le premier vol avant le jour du scrutin, afin de présenter leur politique de lutte contre l’immigration clandestine.

En d’autres termes, tout le débat porte sur la perspective d’un plan pour le Rwanda si les conservateurs gagnent, et sur la possibilité que le plan soit abandonné avant même d’avoir commencé si les travaillistes gagnent.

Il a déclaré que tandis que ses adversaires travaillistes et conservateurs utiliseraient « le marteau et la pince pour se discréditer mutuellement », il utiliserait « le marteau et la pince » pour l’Écosse.