Les chefs de parti marchent sur la ligne fine d’une urgence pendant la campagne électorale

Les chefs des partis conservateur uni et néo-démocrate s’engagent à se concentrer sur les besoins des plus de 24 000 personnes chassées de chez elles par les incendies de forêt dans le nord et le centre de l’Alberta.

La crise frappe lors d’élections provinciales à enjeux élevés prévues pour le 29 mai. Des sondages récents montrent que les deux principaux partis sont au coude à coude avec une partie importante de l’électorat indécis.

Dans son rôle de première ministre, la chef de l’UCP, Danielle Smith, a déclaré qu’elle tenait la chef du NPD Rachel Notley au courant de ce qui se passe avec la réponse du gouvernement à la situation des incendies de forêt.

Notley a une certaine expérience de ces situations, étant donné qu’elle était première ministre lorsqu’un incendie majeur a menacé Fort McMurray en mai 2016.

Il s’agissait de la plus grande évacuation en cas de feu de forêt de l’histoire de l’Alberta, car plus de 88 000 résidents ont été forcés de fuir pour se mettre en sécurité.

Smith et Notley disent tous deux que la sécurité publique est la priorité absolue dans cette situation.

Smith a déclaré lors d’une conférence de presse samedi qu’elle ne pense pas à ce stade que les incendies pourraient retarder toute l’élection.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle pensait que les élections se dérouleraient comme prévu. (La Presse canadienne)

Elle espère que les élections se dérouleront comme prévu.

Mais ce qui se passera finalement dans certaines communautés dépendra de l’évolution de la situation dans les jours à venir.

« Ce sont des problèmes localisés et Elections Alberta m’a informé qu’ils feraient des aménagements locaux », a déclaré Smith.

« Je pense que tout le monde espère que nous nous assurerons de traverser la crise immédiate dans laquelle nous nous trouvons et de ramener les gens dans leurs communautés. »

Même s’il y a des élections, Smith a déclaré que le gouvernement provincial est toujours en service et veille à la sécurité publique.

« Je veux que les Albertains soient assurés qu’il y a un gouvernement stable et fonctionnel qui est là pour les soutenir tout au long de cette crise sans précédent. »

Smith a assisté à un événement électoral dans le nord-est de Calgary samedi après-midi avec l’un de ses candidats.

Notley a déclaré que son parti avait suspendu les campagnes locales dans six circonscriptions directement touchées par la situation des incendies de forêt.

Les circonscriptions comprennent : Drayton Valley-Devon, Petit lac des Esclaves, Central Peace-Notley, Lac Ste. Anne-Parkland, West Yellowhead et Grande Prairie-Wapiti.

Lors de la conférence de presse de samedi, Smith a également confirmé que deux candidats avaient officiellement suspendu leurs campagnes – le ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme Todd Loewen – qui se présente dans la circonscription de Central Peace-Notley et Andrew Boitchenko dans la circonscription de Drayton Valley-Devon.

« Il me parlait aujourd’hui d’une propriété personnelle qu’il possède où vous avez trois incendies qui convergent en même temps », a déclaré Smith en se référant à Loewen.

« Il a donc un certain nombre de raisons pour lesquelles il doit prendre du recul par rapport à la campagne et je le soutiens pour le faire. »

Une colonne de fumée s’élève d’un feu de forêt près de Shining Bank, en Alberta. le 5 mai 2023. (Alberta Wildfire / Document via Reuters)

Le chef du NPD a déclaré que la situation sera surveillée quotidiennement. Mais pour l’instant, son plan est de poursuivre la campagne électorale dans d’autres régions de l’Alberta qui ne sont pas directement touchées par les incendies de forêt.

Elle a dit qu’elle avait offert son aide à Smith.

« Nous sommes tout à fait sincères dans notre offre de participer au comité de planification d’urgence. Je pense que nous avons de l’expérience et des conseils que nous pouvons offrir et je pense que cela aide à dépolitiser ce qui devrait être une focalisation laser sur la sécurité publique », a déclaré Notley.

Une commentatrice politique et sondeuse de longue date, Janet Brown, a déclaré que les deux dirigeants ont une ligne fine à parcourir lorsqu’une crise comme celle-ci se pose lors d’une élection provinciale.

Directrice de Janet Brown Opinion Research, elle a déclaré que les chefs de parti doivent être conscients de la façon dont leurs actions sont perçues par les électeurs, même si les campagnes globales se poursuivent.

« La plus grande erreur que vous puissiez faire est de donner l’impression que vous sous-estimez l’impact sur les personnes impliquées et la deuxième plus grande erreur que vous pouvez faire est de donner l’impression que vous tirez parti de la situation », a déclaré Brown.

Quant à mettre Notley dans la boucle en partageant des informations sur la situation des incendies de forêt, Brown l’a qualifié de geste essentiel de Smith.

Elle a souligné l’exemple donné par Notley en 2016 lors de l’urgence d’incendie de Fort McMurray lorsqu’elle a fréquemment consulté le chef de l’opposition de l’époque, Brian Jean.

« Des événements comme celui-ci doivent transcender la politique. Je ne pense pas que l’électorat tolérerait autre chose », a-t-elle déclaré.

« C’est juste un bon gouvernement d’inclure l’opposition dans une crise comme celle-ci. »

Pour l’instant, alors même que les deux opposants sont enfermés dans une lutte pour savoir qui dirigera la province après les élections du 29 mai, les chefs de parti doivent être perçus comme travaillant en coopération dans le meilleur intérêt de ceux qui vivent dans les zones d’incendie.