Les chefs de Manchester United « jouent un rôle actif » pour tenter d’apaiser les tensions entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, et le PDG Richard Arnold agiraient en tant que médiateurs dans le différend entre Erik ten Hag et Jadon Sancho.

Le manager et le joueur se sont retrouvés impliqués dans une guerre des mots après que Sancho a publiquement nié les affirmations de Ten Hag selon lesquelles il avait été exclu de l’équipe pour affronter Arsenal avant la trêve internationale en raison de ses performances à l’entraînement.

2 Sancho a riposté à Ten Hag quelques heures après la défaite 3-1 de Man United contre Arsenal

Sancho a repris l’entraînement en début de semaine, les joueurs non internationaux ayant été libérés la semaine dernière, et aurait eu des discussions de confrontation avec le Néerlandais.

On dit que les autorités cherchent à mettre un terme à cette dispute et Courrier quotidien rapporte qu’Arnold et Murtough ont joué un rôle actif en essayant d’apaiser les tensions entre Ten Hag et Sancho.

Le rapport ajoute que Murtough est « fortement impliqué » dans le processus de réconciliation. Arnold est régulièrement informé des progrès de ces pourparlers, mais le rôle de Murtough est « nettement plus important ».

Mais, sans surprise, le différend n’est pas facile à résoudre.

Mardi, Sancho a supprimé la publication sur les réseaux sociaux, qui était épinglée en haut de son profil X (anciennement Twitter), rejetant les affirmations de Ten Hag selon lesquelles il ne s’entraînait pas assez bien.

Cependant, il reste à voir si cela pourrait conduire Sancho à être impliqué dans la prochaine équipe de Man United alors qu’ils affronteront Brighton samedi, en direct sur talkSPORT 2.

Sancho a eu du mal à reproduire la forme qu’il a montrée dans son ancien club du Borussia Dortmund, ce qui a conduit Man United à débourser 73 millions de livres sterling pour ses services à l’été 2021.

2 L’avenir de Sancho à Old Trafford semble très incertain Crédit : Getty

Il n’a pas réussi à s’imposer comme un habitué de l’équipe première sous Ten Hag, marquant seulement sept buts toutes compétitions confondues depuis que le Néerlandais a pris le relais.

Le joueur de 23 ans a été absent de l’équipe pendant trois mois la saison dernière, Ten Hag affirmant que Sancho n’était pas suffisamment en forme physiquement ou mentalement.